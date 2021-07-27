Galatasaray Başkanı Elmas: Fatih Terim'e yapılan eleştiriler sert ve haksız

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna konuşuyor.
Elmas'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- "PSV yenilgisi bizi üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapmaktayız. Fatih Terim'e yapılan eleştiriler sert ve haksız.
- TFF, getirdiği değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu ve UÇK'nin yönetim tarafından atanması zorunluluğunu getirdi. Bu şekilde bu kurumların bağımsızlığa kavuşacağı düşünülüyor. Biz de Kulüpler Birliği'nde, diğer kulüplerle ciddi bir çalışma yaptık.
- Teklifimizi vereceğiz. Umarım bu da TFF'den geçecektir. Spor Yasası'nda da, spor mahkemesi kurulması önerisinin pakete koyulmasını öngörüyoruz.
- Göreve geldikten sonra, dönem dönem eleştiriler oldu. Bunları dikkatle diniliyoruz. Tüm eleştirilerinizden ve tavsiyelerinizden gerekli dersleri çıkarmaya devam edeceğiz. Her türlü eleştiri ve tavsiyeye açığız.
- Biz çok şeffaf bir yönetimiz. Burada sizler adına bulunduğumuzun farkındayız. Saygıdeğer divanımız, istediği her komisyonu kurar. Burada bir rol karmaşası var. Seçilmiş bir denetleme kurulu var. İçeriklerin incelenmesi divan kurulunun görevidir."
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