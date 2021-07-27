Fatih Terim'den Morutan açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Morutan transferine ilişkin olarak, "Çok iyi bir oyuncu, bize haber yollamış ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez" dedi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, 5-1'lik yenilginin rövanşına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Morutan transferi hakkında konuşan Terim, "Çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi" dedi.

Öte yandan Terim, PSV maçına çıkacağı 11'de belirledi. Buna göre kalede Muslera ile başlayacak olan Galatasaray'da geri defans dörtlüsü Yedlin, Luyindama, Marcao ve Ömer Bayram'dan oluşacak. Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem orta sahasının önünde Mohammed ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek.

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Patrick Van Aanholt, İstanbul'a geldi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, eşi ve iki çocuğuyla pasaport işlemlerinin ardından menajeri ve kendisini karşılayan ekiple alandan ayrılarak kalacağı otele geçti.

Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.