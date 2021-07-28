TFF Başkanı Özdemir'den yabancı oyuncu açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurul'da gündeme dair açıklamalar yaptı.

NTV'nin aktardığına göre Özdemir, "Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi.

Yabancı oyuncu sayısı konusunda ise Özdemir, "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı" ifadelerini kullandı.

'Süper Lig A.Ş'ye devri TFF olarak destekliyoruz'

Süper Lig A.Ş'nin kurulması konusunda Kulüpler Birliği ile mutabık kaldıklarını kaydeden Özdemir, "Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş'nin kurulması konusunda mutabık kaldık. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının, kurulacak Süper Lig A.Ş'ye devredilmesini TFF olarak destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

'Statlar yüzde 50 kapasite ile seyirci alacak'

Nihat Özdemir, statların yeni sezonda yüzde 50 kapasite ile çalışacağını söyledi:

"Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız" dedi. Özdemir kulüplerin karşı çıktığı yabancı oyuncu sınırı için "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı."

Özdemir, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının 2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de kullanmayı hedeflediklerini aktardı.