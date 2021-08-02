Olimpiyatlarda yarışan ilk trans sporcu elendi

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları seçmelerinde, Yeni Zelanda kadın halter takımına seçilen ve Olimpiyatlarda yarışan ilk transseksüel sporcu olan Laurel Hubbard elendi.

Halter sporunun 87 kilogram kategorisinde yarışan 43 yaşındaki Hubbard, koparma bölümünde 120 kg ve 125 kg kaldırma denemesi başarısız olduktan sonra olimpiyatlara veda etti.

Elenmesinin ardından gazetecilere konuşan Hubbard, "Tabii ki olimpiyatlara katılmamla ilgili tartışmalardan habersiz değilim ve bu nedenle, sporun kapsayıcı ve tüm insanlar için olduğunu gösteren komiteye teşekkür ediyorum" dedi.

30'lu yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren Hubbard, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan ilk transseksüel sporcu olmasının yanı sıra, aynı zamanda etkinliğin en yaşlı katılımcısı da olmuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yönergelerini değiştirdiği 2015'ten bu yana Olimpiyatlarda transseksüel sporcular yarışmaya hak kazandı.

Yönergelere göre, Olimpiyat Oyunları’ndan 12 ay önce yapılan testlerde testosteron seviyesinin belirli bir seviyenin altında olması durumunda sporcuların kadınlar kategorisinde yarışabildiği belirtiliyor.

Laurel Hubbard, cinsiyet değişikliğinin ardından 2017 Dünya Şampiyonasına katılmış ve gümüş madalya kazanmıştı.

Hubbard, halihazırda halter dünya sıralamasında 17. sırada.