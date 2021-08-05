Boksör Batırgaziyev, Rusya'ya 15. altın madalyasını getirdi

Rus boksör Albert Batırgaziyev, 57 kilo kategorisinde olimpiyat şampiyonu oldu ve Tokyo’daki Rus ekibe 15. altın madalyasını getirdi. Boksta bir bronz madalya da Gleb Bakşi’den geldi. Rus erkek voleybol takımı da Brezilya’yı yenerek finale çıktı.

Tokyo Olimpiyatları’ndaki final müsabakasında ABD’li Duke Reagan’la karşı karşıya gelen Batırgaziyev, karşılaşmayı 3:2 skorla tamamladı. Batırgaziyev böylelikle Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans gösteren Rus ekibe 15. altın madalyasını getirmiş oldu.

Bronz madalya da Kübalı ve Ganalı rakiplerine gitti.

Boksta bir madalya daha

Bir diğer Rus boksör olan Gleb Bakşi de olimpiyat turnuvasında 75 kilogram kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Rus erkek voleybol takımı finalde

Öte yandan Rus erkek voleybol takımı da Brezilya’yı yenerek finale çıktı.

Yarı final karşılaşması 3-1 skorla sona erdi. Setler 8:25, 25:21, 26:24, 25:23 olarak sonuçlandı. Rus ekip böylece en az gümüş madalya almayı garantilemiş oldu. Finalde Fransa-Arjantin maçının kazananıyla oynayacaklar.

Batırgaziyev’in altın madalyası Rusya’nın Tokyo’da kazandığı 55. madalyası oldu.