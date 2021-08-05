Trabzon'daki gol düellosunda kazanan çıkmadı

4. dakikada Djaniny'nin sağdan yaptığı yerden ortada ceza sahası önünden Hamsik'in şutunda, top üstten dışarı gitti.
11. dakikada soldan son çizgiye inen Nwakaeme'nin içeriye çevirdiği top, Hamsik'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top, savunmaya da çarparak üstten kornere çıktı.
15. dakikada Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Nwakaeme kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
24. dakikada Hamsik'in ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Djaniny'den önce topa müdahale eden Molde savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
27. dakikada topla ceza sahasına giren Gervinho'nun vuruşunda, kaleci Linde gole izin vermedi.
31. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Hestad'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Brynhildsen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
52. dakikada Bakasetas'ın pasında topla buluşarak ceza sahasına ilerleyen Gervinho'nun şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Linde çeldi.
53. dakikada kullanılan köşe atışında iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
58. dakikada Trabzonspor tekrar üstünlüğü yakaladı. Djaniny'nin sağ çaprazdan ortasında Vitor Hugo'nun ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1
64. dakikada Molde yeniden eşitliği yakaladı. Mannseverk'in soldan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Brynhildsen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
74. dakikada Trabzonspor üçüncü golü buldu. Bakasetas'ın savunmanın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Djaniny, kaleci Linde ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2
85. dakikada Molde, skoru 3-3'e getirdi. Ceza sahasının sağından Brynhildsen'in yerden pasında Hussain'in şutunda top filelere gitti.
90+3. dakikada Yusuf Sarı, ceza sahası içinde Sinyan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşma, 3-3 sona erdi.
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