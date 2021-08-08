Tokyo 2020: Kadınlar voleybolda bronz madalya Sırbistan'ın

Sırbistan, Ariake Arena'daki üçüncülük maçında Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Rakibini 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden Sırbistan bronz madalyanın sahibi oldu.

Rio 2016'da final oynayıp ikinci olan Sırbistan, Tokyo 2020'yi bronz madalya alarak tamamladı.

Güney Kore ise oyunlarda dördüncü oldu.