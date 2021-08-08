Rus milli takımı Tokyo 2020’nin genel madalya sıralamasında beşinci

Rus milli takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın genel madalya sıralamasında beşinci sıraya yerleşti.

Rus sporcuların şu anda 20 altın, 27 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 70 madalyası var.

Dvam eden karşılaşmalarda en az gümüş madalyayı garantileyen Rus kadın hentbol takımı, finalde Fransız takımına karşı mücadele ediyor.

ABD milli takımının 112 madalya (39, 40, 33) ile lider konumuna yerleştiği Tokyo 2020’de Çin, 88 (38, 32, 18) madalya ile ikinci, Japonya da 58 (27, 14, 17) madalya ile üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sırada ise 65 (22, 21, 22) madalya ile İngiltere bulunuyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları bugün sona eriyor.