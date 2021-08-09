Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon lira ödeme yaptı

Beşiktaş'ın, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizleriyle birlikte 20 milyon lira ödeme yaptığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşme fesih bedeli olarak yasal faizleriyle birlikte 20 milyon 12 bin 192 lira ödeme yapıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA tarafından Şirketimiz adına gönderilen Şampiyonlar ligi katılım bedelinden alınmak üzere, sözkonusu dosyaya toplam 20.012.192 TL ödeme yapmış olup, anılan karar ve yapılmış olan ödeme ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.