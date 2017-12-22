Kayıt
10:28 24 Aralık 2017
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 3°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu

    CHP'li Purçu, mecliste Romanlara harcandığı söylenen parayı sordu

    DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 30

    TBMM'ye giren ilk Roman milletvekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Meclis kürsüsünden, hükümetin 2016'da Romanlar için harcadığını belirttiği 3.5 milyar euro için "Bu para kime, neye, ne şekilde harcandı?" diye sordu.

    CHP İzmir milletvekili Özcan Purçu, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak bir konuşma yaptı.
    © AA/ Murat Kaynak
    CHP'li Roman vekil sordu: Biz tip miyiz?
    TBMM Genel Kurulu'nda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinin ardından 2016 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin Romanlar için strateji planı hazırlayıp bütçe ayırırken, 4 milyon Roman vatandaşın yaşadığı Türkiye'de hükümetin Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımladığını ancak bütçe ayırmadığını söyledi. Konuşmasına Türkiye ve dünya şampiyonu olan Mersin ve Yalovalı Roman gençleri tebrik ederek başlayan Özcan Purçu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın rol model olan gençleri desteklemesini, Roman mahallelerine spor sahaları yapmasını istedi.

    'AVRUPA'DA EN KALABALIK ROMAN NÜFUSA SAHİP ÜLKE TÜRKİYE'

    Purçu, "Avrupa'da en kalabalık Roman nüfusuna sahip ülke Türkiye. 4 milyona yakın Roman nüfusumuz var. Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında Roman Strateji Belgesi var ve bütün ülkeler bütçe ayırıyor. Belgeler burada, en altta Türkiye, hiç pay yok. Balkan ülkelerinde Roman vatandaşlar için bütçeden milyon euroluk pay ayrılmış. Türkiye'ye geliyorum, sıfır, sıfır, sıfır" dedi.

    AB üyesi ülkeler, Balkan ülkeleri ve Türkiye'nin de dahil olduğu Roma Entegrasyonu 2020 çerçevesinde, 2016 yılında Belgrad'da yapılan toplantının ardından, Romanlar konusunda raporlar sunulduğunu belirten Purçu, Türkiye'nin raporunu 16 Haziran 2017'de gönderdiğini hatırlattı. Özcan Purçu, ardından, TBMM kürsüsünden 2016'da harcandığı belirtilen 3.5 milyar euro için sorular sorarak, hükümete yönelik şöyle konuştu:

    'BU PARA NEREYE HARCANDI?'

    "Türkiye hükümet olarak bir rapor gönderdi buraya, bu raporda da şu yazıyor: 'Strateji belgesinde Romanlar için resmi olarak pay ayırmadık.' Raporda planlanan kısmında 2016 için bir rakam yok, planlanmamış. Ama aynı raporda 2016 yılında 3 milyar 543 milyon lira para harcandığı yazıyor. Rapora göre, planlanan bütçe sıfır. 2016'da harcandığı belirtilen rakam ise 3.543.373.496,67 euro. Bir yanda sıfır lira, bütçede Romanlara pay yok, bir yanda da rapor yayınlanıyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından. Roman raporunda parantez içinde diyor ki 'Sadece Romanlara harcanmış bir bedel değil' Bu da demek oluyor? Dezavantajlı kişiler için harcadık dediğiniz para nedir? Romanları dezavantajlı gruplar içine koyup, dezavantajlılar için harcadığınızı belirtiğiniz parayı, Avrupa'ya Romanlar için harcamaymış gibi sunuyorsunuz. Ancak bu yanıltmaya gerek yok. Hükümet açıklamak zorunda, bu para kime, neye, ne şekilde harcandı? Romanlar için ne harcadığınızı ne siz biliyorsunuz ne de biz. Bildiğimiz bir şey var ki bu yıl da merkezi bütçeden Romanlara pay yok."

    İlgili konular:

    Roman milletvekiline kırmızı plaka
    Etiketler:
    Özcan Purçu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Kırım’da Rus çocuklar Tatarca öğreniyor
    Karikatür
    'Guardiola'ya devlete isyandan soruşturma açıldı'
    İnfografik
    Akkuyu NGS hakkında bilinmesi gerekenler

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam