Nuriye Gülmen'e 'teşekkür' mesajından dolayı 6 yıl hapis cezası

Mahkeme, iki tanığın beyanları ile Gülmen'in sosyal medyada paylaştığı 'Liseli Dev Genç'e binlerce teşekkür' mesajı ile Eylem Ataş adlı kişinin fotoğrafının yer aldığı mesajın suça kanıt olduğunu belirtti.
'BASIN AÇIKLAMASI VEYA AÇLIK GREVİ SUÇ TEŞKİL ETMEYEN EYLEMLER'
Kararda, mahkemenin yaklaşık 5 ay tutuklu yargıladığı Özakça'nın örgüt mensubu olduğuna ilişkin delil olmadığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:
"Münhasıran suç teşkil etmeyen bu eylemin örgüte yardım suçunu oluşturması için, kişinin örgüte yardım etme kastıyla hareket etmesi zorunludur. Bu kasıtla eyleme başladığı ortaya konmayan bir kişinin eylemine sonradan farklı grup, kişi ve örgütlerin destek vermesi ya da sahip çıkması bu zorunluluğu değiştirmez. Eylemin bu andan itibaren suça dönüşmesi için de kişinin en azından o andan itibaren örgüte yardım etme kastıyla eylemine devam ettiğinin her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı deliller ile ispatlanması zorunludur."
İKİ İTİRAFÇI, İKİ MESAJ
Gülmen hakkında toplam iki kez silahlı terör örgütü üyeliği, iki kez silahlı terör örgütü propagandası ve bir kez halkı kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek ya da kışkırtmak suçlarından dava açıldığı anımsatılan kararda, şu sonuca varıldı:
"Tanıklar Berk Ercan ve Fatih Solak'ın sanığın örgüt üyesi olup örgüt içerisinde faaliyet gösterdiğine dair beyanları, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini övme, meşrulaştırma ya da bu yöntemleri teşvik etme niteliği bulunmadığından münhasıran propaganda suçunu oluşturmamakla birlikte terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve kurumlarla ilgili paylaşımları (04 Aralık tarihli 'Liseli Dev Genç'e binlerce teşekkür' içerikli paylaşım, terör örgütlerince sahiplenildiği belirtilen Cemhe Heval kod adlı Eylem Ataş adlı kişinin fotoğrafının yer aldığı 29 Kasım 2016 tarihli paylaşım) birlikte değerlendirildiğinde sanığın bu eylemlerinin bir bütün halinde örgüt hiyerarşisinde yer alarak örgüt içinde faaliyet göstermek ve bu suretle TCK'nın 314/2. maddesinde düzenlenen silahlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır."
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