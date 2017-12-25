Bahçeli KHK'daki ceza muafiyetini savundu: Karşı çıkanlar vatan hainidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, son yayımlanan KHK'lara destek verip 15 Temmuz'da sokağa çıkanlara tanınan yargı muafiyetini savundu: Bundan gocunanlar FETÖ'nün kurşun askerleridir. CHP ve yedekleri nasıl yüzsüzce konuşabilir? FETÖ'ye cesaretle direnenler yargılansın mı isteniyor?

© REUTERS/ MURAD SEZER Yeni KHK ile 15 Temmuz ve sonrasında eylemlere müdahale eden sivillere dokunulmazlık

Pazar günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerde, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 121'inci maddesi öne çıktı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldıran bu madde, büyük tartışma yarattı. Bu maddeye "iç savaş maddesi", "terörle mücadele adı altında kişilere suç işleme özgürlüğü verilmesi" gibi eleştirilerde bulunanlara CHP, HDP, İyİ Parti de katılırken MHP lideri Devlet Bahçeli devreye girdi. Behçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla tartışmalı maddeyi savundu.

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''Dün yayımlanan 696 Sayılı KHK'nin 121. Maddesi siyasi ve ideolojik provokatörler tarafından büyük ve tehlikeli bir tartışmanın odağına yerleştirilmiştir. Hep aynı simalar, hep aynı nakaratlar, hep aynı itham ve iftiralar yine sahne almıştır. Alayına yazık, hepsine yazıklar olsun!'' çıkışını yapan MHP lideri, ''15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle bunların devamı niteliğindeki olayların bastırılması kapsamında hareket eden vatan evlatlarının 6755 Sayılı Kanunun 1’nci Fıkrası uyarınca hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmayacağı hüküm altına alınmıştır'' diyerek şöyle devam etti: ''Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir.''

'FETÖ'NÜN KRİPTO KOLU' © AA/ CHP, KHK ile getirilen 'yargı dokunulmazlığı' için AİHM'e gidiyor

''15 Temmuz gecesi ve devamında; 251 kardeşimiz şehit, 2194 kardeşimiz de yaralanmıştı. İşgalin soğuk, acıklı ve alçak teşebbüsünü 80 milyon yaşamıştı. Devletin ayağa düşmemesi için kahramanlar toprağa düşmüştü. Kim, neyden bahsediyor? CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor?'' diyen Bahçeli, ''FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur'' iddiasında bulundu.

'KIRK TAKLA ATAN CHP'DEN REZALET' © Sputnik/ Avukat Kazan: Yeni KHK, Kenan Evren’in geçici 15. maddesinden çok daha tehlikeli

Özellikle CHP'yi hedef tahtasına oturtan Bahçeli, ''FETÖ’den hesap sormaya yanaşmayan, FETÖ’yü aklamak için kırk takla atan CHP’nin 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesini bahane ederek çıldırmış gibi korku yayması,arkasına taktığı marjinal siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla patırtı gürültü çıkarması tek kelimeyle rezalettir'' ifadelerini kullandı.

GÜL'E DE ÇATTI

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül'e de yüklendi: ''İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum.''

Bahçelinin açıklaması şöyle devam etti:

''15 Temmuz’da devletin bekası için millete tarihi bir görev düşmüştür. Ve bu görev icra edilmişken, sonucu itibariyle gelecek yıllarda doğabilecek risk, tehlike ve cezai sorumluluğun önceden bertaraf edilmesi milli şuur ve ruhun kaçınılmaz icabıdır.

'ORTADA SUÇ YOK, SUÇLU YOK'

OHAL kapsamında çıkarılan 696 Sayılı KHK’nın 121. Maddesinden rahatsız olmak; 251 şehide hakaret, 2194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır. Mezkûr bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır.Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır.

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Anlaşılan FETÖ hala aktif ve faaldir. Kripto damar çalışmaktadır. Korku seanslarıyla 15 Temmuz’un rövanşını almaya azmetmiş odak ve kirli mahfiller hareketlidir. Ancak bunlar yine ve bir kez daha yenilip dağıtılacaklardır.

'KİM DOST KİM DÜŞMAN?'

Eğer, 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da milli ayaklanış olmasaydı, millet kaderine bizatihi müdahale etmeseydi, kimin dost kimin düşman olduğunun anlaşılmadığı bir ortamda Türkiye mahv-ı perişanlığa sürüklenecek, ortada ne bir devletten ne de bağımsızlıktan bahsedilecekti.

'ATATÜRK DİYOR Kİ' © AA/ Gazi Nogay Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki; “Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin…”

'OHAL SÜRMELİ'

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tortu ve kalıntılarıyla birlikte kökten kazınasıya kadar OHAL sürmelidir. Pensilvanya lobisinin samimiyetsiz demokrasi, temelsiz özgürlük, asılsız insan hakları sözlerine aldırış edilmemeli, melanet mutlaka devrilmelidir.

'GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN'

Bunlar devletini, milletini, vatanını canından aziz bilen bir Devlet sözü, bir Devlet beyannamesidir. Devletin bekası, milletin birlik ve kardeşliği şer oyunlara, pis senaryolara kurban verilmeyecektir. Diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın.''