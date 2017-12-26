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    Kenan Evren

    Özkök: Kenan Evren hasta yatağında yargılandı, bugünün yarını da var

    © AA/ Kayhan Vandemir
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, ‘15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK'ya Kenan Evren'i örnek göstererek tepki gösterdi: "Koskoca Kenan Evren’di... Doksan yaşında hasta yatağında yargıladılar... Unutma bugünün yarını, yarının da öbür günü var...

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: CHP
    Kılıçdaroğlu'ndan KHK tepkisi: Vebali AYM üyelerinin
    Hürriyet yazarı Özkök, olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadeleri geçen maddeye tepki gösterdi. 

    12 Eylül askeri darbesinin mimarı eski Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'i örnek gösteren Özkök'ün "Geçmişe yönelik ‘af’ mı geleceğe ait bir izin mi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    ÇOK tehlikeli bir “kanun hükmünde kararname” bu…

    Hani şu darbeye karşı oluşmuş suçlara af getiren kararname…

    *

    Deniyor ki, bu madde sadece “15 Temmuz gecesi başlayıp, 16 Temmuz sabahı biten olaylarla ilgilidir…”

    Maddede 16 Temmuz diye bir ibare yok…

    “15 Temmuz darbesinin devamı niteliğindeki olayların bastırılması” ifadesi kullanılmış…

    *

    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
    © Fotoğraf: TÜSİAD
    TÜSİAD: Son KHK düzeltilmeli
    Ben de diyorum ki bu haliyle kalırsa bugün de, yarın da resmi ve sivil kişilerin suçları için önceden verilmiş bir izin gibi yorumlanabilir. Bütün toplumsal gösteriler için bir “linç lisansı” olarak algılanabilir.

    *

    Sözüm, ister şu görüşten olsun, ister bu görüşten… Bu KHK’yı böyle yorumlayacak kişilere…

    İşte onlara diyeceğim ki…

    Bir darbe olursa, elbette sokağa çık, diren, demokrasiyi savun…

    Ama bu KHK’yı zırh diye giyinip adam kesmeye kalkarsan eğer…

    Elinde pala, odun, silah, pompalı…

    Onun bunun evine saldırıp önüne geleni darbeci diye indireceksen…

    Bugün, yarın her tür hukuksuz davranışa kılıf sanacaksan eğer…

    *

    Aman ha…

    Bir kere daha düşün…

    *

    Git rahmetli Kenan Evren’in mezarı başında bir meditasyon yap…

    *

    Prof. Adem Sözüer
    © AA/
    Prof. Sözüer: Her türlü keyfiliğe açık KHK düzenlemesi acilen kaldırılmalı
    Sor ona…

    “Ey dönemin kudretli komutanı…

    Sen kendini korumak için anayasal bir zırh yapmıştın…

    Yaptığın o anayasa yüzde 92 oy almıştı…

    Ne oldu o zırha…

    Korudu mu seni…”

    *

    Koskoca Kenan Evren’di…

    Doksan yaşında hasta yatağında yargıladılar…

    *

     

    Unutma bugünün yarını, yarının da öbür günü var…

    Zamanın ruhu değişiyor… Anayasalar bile bir günde gidiyor bu ülkede…

    KHK dediğin şeyinse üç dakikalık canı var.

    *

    Eller kalkar, o KHK değişir…

    Elindeki pala bumerang olur…

    Senin başına patlar…

    SAYIN CUMHURBAŞKANI BU KHK’YI BİR KERE DAHA DÜŞÜNÜN LÜTFEN

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
    © AA/ Gazi Nogay
    Feyzioğlu'ndan KHK tepkisi: İnsanlar sokakta birbirinin kafasına sıkacak
    SAYIN Cumhurbaşkanı…

    Çok… Çok diyorsam ama gerçekten çok tehlikeli bir madde bu…

    Sonu nereye gidecek bugünden kimse kestiremez…

    Kimin eline, hangi melun davası için “Elim serbest” duygusu vereceğini bugünden tahmin edemeyiz…

    Allah göstermesin bütün ülkeyi bir ucundan ötekine alev alev yakacak bir milis felaketine yol açabilir…

    Lütfen, lütfen bir kere daha gözden geçirin bu kararnameyi…

    Hiç olmazsa bir kerelik olduğunu, ilerideki olaylar için asla geçerli olmayacağını kesin bir dille ifade edin.

    Bizim vergilerimiz, meşru bir orduyu ve polis gücünü yaratmaya yeter de artar bile.

    15 Temmuz’da bu milletin gösterdiği demokrasiye sahip çıkma duygusu hepimize özgüven verdi…

    O darbeleri önlemek için suç örgütleri yaratmaya, cinayetler işlemeye ve sonra da onlara genel af çıkarmaya hiç gerek yok…

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    Etiketler:
    Ertuğrul Özkök, Kenan Evren, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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