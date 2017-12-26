Akşener'den Erdoğan'a Sudan tepkisi: Sıkıysanız kendi adamızı Yunanlılardan alın

Cumhuraşkanı Erdoğan'ın Sudan'dan restore için ada istemesini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Elalemin adasını restorasyon yapacağına, sıkıysanız kendi adamızı Yunanlılardan alın" ifadelerini kullandı. Saman ve tarım ürünlerinin bir bölümünün Sudan'dan ithal edildiğini hatırlatan Akşener, "Bu işin içinde hangi AKP'liler var" diye sordu.

Partisinin Aksaray il binasının açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, üzerlerindeki her türlü baskı, tehdit ve yıldırmalara karşı "Korkmuyoruz, kormayacağız, düşün peşimize" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Aksaray'da parti binasının açılışı öncesi mitingi düzenlenmek istendi ancak hükümet meydanı verilmedi. İl binasının bulunduğu Atatürk caddesinde konuşma yapılmadan önce elektrikler kesildi ve jeneratör devreye sokuldu.

Kendilerine her yerde engeller çıkartıldığını söyleyen Akşener, "İYİ Parti cesurlar hareketidir. Baskıya tehdite hakarete rağmen elif gibi dimdik durarak hep beraber İYİ Parti'de yer alıyoruz. O yüzden İYİ Parti cesurlar hareketidir. Ülkemizi kutuplaştırmak, kavga ortamına çekmek istiyorlar. Bizler kutuplaşmanın kavganın önüne geçeceğiz. Evimizin bulunduğu apartmanda kimler oturuyor, bilirdik. Şimdi kim var bilmiyoruz. Herkes birbirinden korkuyor, şüpheye düşüyor. İYİ Parti dayanışma ve kardeşlik ruhumuzu yeniden ortaya çıkaracaktır" diye konuştu.

'HANGİ AKP'LİLERİN SIRBİSTAN'DA, SUDAN'DA ARAZİSİ VAR?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'daki ziyaretine değinen Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Saman ve tarım ürünlerinin bir bölümü Sudan'dan ithal ediliyor. Sormak istiyorum, hangi AKP'lilerin Sırbistan'da, Ruanda'da ve Sudan'da binlerce dönüm arazisi var? İşte onlar buğdayı, samanı Türkiye'ye ihraç ediyorlar. Sudan'dan da Türkiye'yi soyuyorlar. Hayvancılık bitti diyoruz. Güney Amerika'dan Sudan'dan hayvan ithalatı yapılıyor. Peki bizim hayvancılığımızı neden ortadan kaldırdınız? İYİ Parti'nin en önemli hedefi ithal eden değil, ihraç eden tarım ülkesi haline gelmemiz. Diyeceksiniz ki kaynak nerede. Kaynak çok. Sadece çaldıklarından alınsa o bile size yeter."

'ADA İSTEYECEĞİNE YUNANİSTAN'IN İŞGAL ETTİĞİ 18 ADAMIZI AL'

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Erdoğan'ın Sudan'dan Sevakin adasını istemesini sert dille eleştiren Akşener, "Cumhurbaşkanı Kaddafi'ye, Esad'a ‘kardeşim' diyordu. Şimdi de Sudan Devlet Başkanı Beşir'e ‘kardeşim' diyor. Kardeşim dediklerinin hepsi gitti ya da zor durumda. Beşir'e ‘kardeşim' dediğine göre yakında o da gider. Dış politika öyle. ‘Ey'lerle ‘Ey' diyerek, ‘kardeşim' diyerek yürümez. Türkiye'nin etrafı düşmanla çevrilmiş durumda.

El Beşir'den Sudan'daki bir adanın Türkiye'ye verilip restorasyon yapılmasını istiyor. Elalemin adamından adayı isteyeceğine Yunanistan tarafından işgal altındaki ülkemize ait 18 adamızı al. Onlardan ada isteyeceğine kendi adamızı al. Elalemin adasını restorasyon yapacağına, sıkıysanız kendi adamızı Yunanlılardan alın. Yunanlı bakan ‘sıkıysa alın' diyor. Bizim iktidarımızda ‘sıkıyorsa verme' diyeceğiz" diye konuştu.