Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: KHK'daki metinde küçük bir değişiklik yapılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hukukçu danışmalarından Mehmet Uçum, 15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması’ için hareket eden sivillere yargı zırhı veren KHK maddesinde 'polemiklerin önüne geçmek için' değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Uçum, geleceğe yönelik af tartışmalarını beraberinde getiren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) ifadede değişikliğe gidilebileceğini, bunun sebebinin de 'siyasi polemiklerin önüne geçmek olduğunu' söyledi.

Habertürk Gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Uçum'un ifadesi şöyle:

“Bunu yangını engellemek için bir evin kapısını kırıp içeri girmek gibi değerlendirmek lazım.

Darbeyi halk bastırdı. Bu düzenlemenin amacı da sivil eylemlerde zarar gören kamu mallarına ilişkin soruşturma açılmasın, tazminat davası açılmasın diye… Devletin kurumları bunu yapmak zorunda; ama eğer bir dava açılmışsa da düşmesi için getirildi.

Burada başlangıç darbe kalkışması (15 Temmuz), bitiş darbenin bastırılmasıdır (16 Temmuz’dur). Metindeki devam terimi de bu başlangıç ile bitiş arasındaki olaylar zincirini ifade ediyor. Bana kalırsa metin açık ve değişmesine ihtiyaç yoktur. Ancak yersiz tartışmaları önlemek, yalan ve çarpıtmaya dayalı siyasi polemiklerin önüne geçmek için esası değiştirmeyen ama lafzı somut tarihle belirgin hale getiren bir küçük değişiklik yapılabilir.”

'TAPTIĞIMIZ BİR METİN DEĞİL'

Sarıkaya, AK Parti yönetiminin Uçum gibi tarihi belirgin hale getirmekten yana olduğunu da yazdı. Sarıkaya'nın isim vermediği ancak parti içinde etkin bir isim olduğunu söylediği kişinin ifadeleri de şöyle:

“Taptığımız bir metin değil. Eğer bir sıkıntı yaratan durumu varsa ki öyle gözüküyor, bugüne kadar 1200 kanun değiştirdik, bunu da yeni bir KHK ile değiştiririz; sorun değil…”

'ERDOĞAN DÖNÜNCE DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR'

Öte yandan Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de konu hakkında AK Parti kulislerinden duyduğu ifadeleri "Aynı düzenleme ‘Akil İnsanlar Heyeti’ için de yapılmıştı" başlıklı yazısına taşıdı. Zeyrek'in yazısından bir kısım şöyle:

Gelen tepkiler üzerine AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika turundan döndükten sonra, ilgili KHK’da bir değişikliğe gidilebileceği ihtimali de konuşulmaya başlandı.

Ancak, düzenlemeyi yapanların beklentisi, Erdoğan’ın “değişikliğe gerek yok” tavrını sergileyeceği yönünde. Çünkü, Erdoğan’a verilen brifingde de “metin açık ve değişmesine ihtiyaç yoktur” görüşüne yer verilmiş.

​KHK'DA NE DENİYOR?

696 sayılı KHK ile 'darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk' getirildi.

696 sayılı KHK ile olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir fıkra ekleyerek şöyle denildi:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Daha önceki düzenleme şöyleydi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."