Kılıçdaroğlu'ndan 'vize krizi' açıklaması: Şimdi kime inanacağız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:
- Amerika diyor ki bana güvence verdiler. Hangi güvenceyi verdiler. Bizi rahatsız eden bu. İki devletin çelişkili açıklamaları. Biz şimdi kime inanacağız?
'KAÇ KİŞİ HAKSIZ YERE İÇERİDE, BİLMİYORUZ'
'AK PARTİ'DE KULLANANLAR VAR'
- Ben 'şunlar Bylock kullanıyor' demedim. AK Parti'de var mı kullananlar, var. Elbette vardır. Var biliyoruz. Ben şunu söyledim 'Bu hükümetin yetkilileri ellerindeki bylock listelerini açıklasın, her şey bilinsin'
- Bylock kullananların tamamının isimlerinin kamuoyuna açıklanması lazım. Bunun çok az bir bölümü açıklandı.
'KHK'LAR DEMOKRASİYE AYKIRIDIR'
- Kimse direnme hakkını kullananlara karşı sen haksızsın diyemez. Tankın önüne çıkan, hayatını kaybeden 250 şehit bunlardan hangisi suçlandı, hiçbiri suçlanmadı. Sorun nerede, sorun şurada. Köprüde askerler linç edildi. Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Komutanı emir vermiş. Komutanın emrini tartışmaya açarsanız orada askerlik bitmiş demektir. Siz komutana bir şey yapmıyorsunuz ama eri linç ediyorsunuz.
'LİNÇ EDİLEN ASKERLERİN HAKLARININ ARANMASI LAZIM'
- Köprüde linç edilen askerlerin haklarının aranması lazım. O askerlerin hiç günahı yok. Komutanlara her cezayı verin. Hepsi aynı görüşe, bunun soruşturulması lazım dediler. 16 Temmuz'da TBMM'de direnme hakkını söyledim. AK Partili vekiller alkışladı. Bu dönemi soğuk kanlılıkla, hukuk içinde kalarak atlatmamız gerekmektedir. Devlet hukuk içinde devlettir dedi. Peki bu nedir? Bu düzenleme nedir? Burada 2 şey var. Cezayi sorumsuzluk getiriyorsunuz, af getiriyorsunuz. Bakanlar Kurulu af getiremez.© AA/ Özge Elif Kızıl
- Bundan sonraki olayları da kapsamaktadır dedi, Burhan Kuzu. Kendi partisinden eleştiri gelince düzeltti. Siyasal görüş olarak, hükümete yakın ceza hukukçuları da bunu söylüyor, yanlıştır diyor.
- Bu af, gelecek için de dokunulmazlık. Milletvekillerine sağlanan dokunulmazlıktan daha sağlam bir dokunulmazlık. Böyle bir rezalet olabilir mi?
- O olay olduğunda boğazını kesip başında fotoğraf çektiren kişi insan değildir. Bahçeli'nin dediği gibi iblistir o. Bu çocuk bizim evladımız. Ne yapsın. Talimat vermiş gelmişler. Şimdi de bu fotoğrafı savunur noktaya savruluyorsunuz.
'PARLAMENTONUN VARLIK NEDENİ NE?'
- Parlamentonun varlık nedeni ne? Parlamento 15 Temmuz'da bombaların altında görevini yaptı. Neden OHAL'i çıkarıyorsunuz. 4 parti OHAL'e karşı çıktı. Siz FETÖ ile mücadele ettinizde birisi size karşı mı çıktı? Parlamentoda iç tüzüğün bize verdiği bütün hakları kullanıyoruz. Gönül isterdi ki parlamentonun o nurunu korumak sadece CHP'nin görevi olmasın.
- (CHP ile FETÖ arasında organik bağ kurulacak deniyor ne dersiniz?) Fatih Bey Elazığ'dan da milletvekili adayı oldu ama kazanamadı. Fatih Günsur Bylock kullanıyor çalışmayın, diye yazı gelseydi buna rağmen yazı gelseydi o iddia geçerliliğini korurdu.
'DEVLETİN PARASINA BİLE FETÖ'NÜN DAMGASINI VURDULAR'
- Devletin parasına bile FETÖ'nün damgasını vurdular. Bunu yapmak alçaklıktır. Devletin kozmik odasını teröre kim açtı? Devletin sırlarını terör örgütüne açtılar.
- Kılıçdaroğlu neden konuşuyor? Konuşmasın her kararnameyi çıkaralım alkışlasın. Gereksiz yere aylarca hapiste kalanları kim savunacak? Savunma diyorlar. 'Biz FETÖ ile mücadele ediyoruz siz engel oluyorsunuz' diyorlar, yapın siz mücadele biz destek veriyoruz. Fehmi Koru'ya cumhurbaşkanının uçağını tahsis edip, Fetullah Gülen'e yalvaran bizi barıştır diyen bunlar değilmiydi?
- O kararı veren hakim hakim değildir. Enis Berberoğlu siyasi rehindir orada. Ne suçu var Enis Berberoğlu'nun? Ne devlet sırrı? MİT TIR'larını, bilmeyenler mi var? Cumhuriyet yazmadan önce internette vardı.
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