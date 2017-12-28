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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan 'vize krizi' açıklaması: Şimdi kime inanacağız?

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    ABD ile yaşanan vize krizinin sona erdiğine ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Amerika diyor ki bana güvence verdiler. Hangi güvenceyi verdiler. Bizi rahatsız eden bu. İki devletin çelişkili açıklamaları" yorumunu yaptı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Ece Üner'in sunduğu Enine Boyuna programına katıldı.

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

    • Amerika diyor ki bana güvence verdiler. Hangi güvenceyi verdiler. Bizi rahatsız eden bu. İki devletin çelişkili açıklamaları. Biz şimdi kime inanacağız?

    'KAÇ KİŞİ HAKSIZ YERE İÇERİDE, BİLMİYORUZ'

    • ByLock
      © AA/
      Başsavcılık: 11.480 kişinin telefonuna iradesi dışında ByLock yüklendi
      (Bylock operasyonlarıyla ilgili) Bir hatadan dolayı kaç kişi haksız yere içeride bilmiyoruz. Devletin kurumlarının sağlıklı çalışmadığını gösteriyor. Siz bunu yeni mi keşfettiniz? Birilerinin bunun hesabını vermeli. Masum insanlar FETÖ'cü diye suçlandı, yeri geldi biz suçladık. Bu insanın onuruyla oynadık. Aile huzurunu bozduk. Birileri bunun hesabını vermeli. Aradan 17 ay geçti, neden geç kalındı? Neden bu insanlar mağdur oldu? Bu insanların aileleri sokağa çıkamaz oldu. Bir insanı derinden sarsan bir olayın muhatabı oldular boşu boşuna.

    'AK PARTİ'DE KULLANANLAR VAR'

    • Ben 'şunlar Bylock kullanıyor' demedim. AK Parti'de var mı kullananlar, var. Elbette vardır. Var biliyoruz. Ben şunu söyledim 'Bu hükümetin yetkilileri ellerindeki bylock listelerini açıklasın, her şey bilinsin'
    • Bylock kullananların tamamının isimlerinin kamuoyuna açıklanması lazım. Bunun çok az bir bölümü açıklandı.

    'KHK'LAR DEMOKRASİYE AYKIRIDIR'

    • Türkiye'de darbe girişimi
      © REUTERS/ Stringer
      15 Temmuz Derneği: KHK'yı destekliyoruz, bir daha olursa yine karşınıza çıkarız
      Biz Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. Demokrasiye aykırıdır. Bunun iptal edilmesini istiyoruz. Hukukun gereği neyse, hangi, yetkileri verdiyse bize biz bunları kullanıyoruz. Binali bey, Anayasa Mahkemesi'ne sorsun bizim dilekçemiz orada, ulaşamıyorsa biz başvuru dilekçemizin bir örneğini göndeririz. Demokrasiye bir kasıt olursa vatandaşların direnme hakkını kullanması gerekir demiştim. 15 Temmuz darbe girişinden sonra konuşma yaptım. Hukuku ve demokrasiyi katledenlere karşı direnme hakkı demiştim. Direnme hakkını kullananlar hiçbir zaman suçlanamazlar.
    • Kimse direnme hakkını kullananlara karşı sen haksızsın diyemez. Tankın önüne çıkan, hayatını kaybeden 250 şehit bunlardan hangisi suçlandı, hiçbiri suçlanmadı. Sorun nerede, sorun şurada. Köprüde askerler linç edildi. Şimdi rütbesiz bir askerin günahı nedir? Komutanı emir vermiş. Komutanın emrini tartışmaya açarsanız orada askerlik bitmiş demektir. Siz komutana bir şey yapmıyorsunuz ama eri linç ediyorsunuz.
    'LİNÇ EDİLEN ASKERLERİN HAKLARININ ARANMASI LAZIM'
    • AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal
      © AA/ Özge Elif Kızıl
      AK Parti Sözcüsü Ünal: Yargı muafiyeti sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor
      Köprüde linç edilen askerlerin haklarının aranması lazım. O askerlerin hiç günahı yok. Komutanlara her cezayı verin. Hepsi aynı görüşe, bunun soruşturulması lazım dediler. 16 Temmuz'da TBMM'de direnme hakkını söyledim. AK Partili vekiller alkışladı. Bu dönemi soğuk kanlılıkla, hukuk içinde kalarak atlatmamız gerekmektedir. Devlet hukuk içinde devlettir dedi. Peki bu nedir? Bu düzenleme nedir? Burada 2 şey var. Cezayi sorumsuzluk getiriyorsunuz, af getiriyorsunuz. Bakanlar Kurulu af getiremez.
    • Bundan sonraki olayları da kapsamaktadır dedi, Burhan Kuzu. Kendi partisinden eleştiri gelince düzeltti. Siyasal görüş olarak, hükümete yakın ceza hukukçuları da bunu söylüyor, yanlıştır diyor.
    • Bu af, gelecek için de dokunulmazlık. Milletvekillerine sağlanan dokunulmazlıktan daha sağlam bir dokunulmazlık. Böyle bir rezalet olabilir mi?
    • O olay olduğunda boğazını kesip başında fotoğraf çektiren kişi insan değildir. Bahçeli'nin dediği gibi iblistir o. Bu çocuk bizim evladımız. Ne yapsın. Talimat vermiş gelmişler. Şimdi de bu fotoğrafı savunur noktaya savruluyorsunuz.
    • Ertuğrul Özkök
      © AA/
      Özkök'ten KHK yorumu: Bu inadı neye yorumlamalıyız sizce?
      Anayasa Mahkemesi, anayasanın askıya alınmasına yol açmıştır. Anayasa Mahkemesi diyor ki; 'Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler KHK ile değiştirilirse ben buna bakmam' diyor. Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyelerine sormak isterim, 'Kış lastiğinin, taşeronun, afların, ihale yasasının OHAL ile ne ilgisi var?' Bu kararları aldın, sen geçmişte bunları değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen maddeler dahilinde denetliyordun. Anayasa Mahkemesi'ne tarihi bir fırsat sunuyoruz. Geçmişte verdiği karardan nasıl döndüyseniz, size doğruya sapma fırsatı veriyoruz. Türkiye'yi bu durumdan kurtarın.

    'PARLAMENTONUN VARLIK NEDENİ NE?'

    • Parlamentonun varlık nedeni ne? Parlamento 15 Temmuz'da bombaların altında görevini yaptı. Neden OHAL'i çıkarıyorsunuz. 4 parti OHAL'e karşı çıktı. Siz FETÖ ile mücadele ettinizde birisi size karşı mı çıktı? Parlamentoda iç tüzüğün bize verdiği bütün hakları kullanıyoruz. Gönül isterdi ki parlamentonun o nurunu korumak sadece CHP'nin görevi olmasın.
    • (CHP ile FETÖ arasında organik bağ kurulacak deniyor ne dersiniz?) Fatih Bey Elazığ'dan da milletvekili adayı oldu ama kazanamadı. Fatih Günsur Bylock kullanıyor çalışmayın, diye yazı gelseydi buna rağmen yazı gelseydi o iddia geçerliliğini korurdu.
    'DEVLETİN PARASINA BİLE FETÖ'NÜN DAMGASINI VURDULAR'

    • Devletin parasına bile FETÖ'nün damgasını vurdular. Bunu yapmak alçaklıktır. Devletin kozmik odasını teröre kim açtı? Devletin sırlarını terör örgütüne açtılar.
    • Kılıçdaroğlu neden konuşuyor? Konuşmasın her kararnameyi çıkaralım alkışlasın. Gereksiz yere aylarca hapiste kalanları kim savunacak? Savunma diyorlar. 'Biz FETÖ ile mücadele ediyoruz siz engel oluyorsunuz' diyorlar, yapın siz mücadele biz destek veriyoruz. Fehmi Koru'ya cumhurbaşkanının uçağını tahsis edip, Fetullah Gülen'e yalvaran bizi barıştır diyen bunlar değilmiydi?
    • O kararı veren hakim hakim değildir. Enis Berberoğlu siyasi rehindir orada. Ne suçu var Enis Berberoğlu'nun? Ne devlet sırrı? MİT TIR'larını, bilmeyenler mi var? Cumhuriyet yazmadan önce internette vardı.

    Etiketler:
    Bylock, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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