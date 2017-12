İYİ Partili Okutan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) konusunda inadından vazgeçme çağrısında bulundu. Okutan, "Devleti yönetenler her zaman hata yapabilir. Hatadan dönmek bir erdemdir" dedi. İttifaka karşı olduklarını belirten Okutan, Akşener'i aday göstereceklerini söyledi.

Mecliste düzenlediği basın toplantısında konuşan Okutan, "İçinde bulunduğumuz OHAL şartlarında her geçen gün normal devlet düzeninden uzaklaşıyoruz. Son KHK ile hukuk düzeninin zeminine de dinamit konulmuştur. Son KHK, suç ve cezaların belirliliği ilkesini ortadan kaldırmaktadır. Aklı başında herkes doğabilecek tehlikelere işaret ediyor. Yapılan düzenleme belirginlik ilkesine de aykırıdır. Bir eylemin suç olup olmadığı açık bir şekilde ortaya konulmalı, sokaktaki herkesin anlayacağı bir dilde yazılmalıdır. Herkes, 'hatadan dönmek de bir erdemdir' diyerek son KHK'de düzeltme yapılmasını istiyor" dedi.

'HATASINDAN DÖNMEYEN YÖNETİCİDEN KORKULUR'

Okutan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına 'inat olsun diye' bu düzeltmeyi yapmaktan imtina ettiğini ileri sürdü. Vahim bir hatada inat uğruna diretmenin, yönetimde keyfiliğin en üst noktası olduğunu savunan Okutan, şöyle konuştu:

"Bu durum gösteriyor ki Sayın Erdoğan, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda bile yanlıştan dönmeyecek bir yönetim anlayışına sahiptir. Sırf inat olsun diye devleti ve milleti ateşe atmaktan çekinmeyen birisini devlet başkanı olarak seçmek akla ve mantığa sığar mı? Milletimiz bu gerçeği bile bile kendinisini ateşe atmamalı, yanlışından dönmeyen Sayın Erdoğan'a ilk seçimde faturayı kesmelidir. Devleti yönetenler her zaman hata yapabilir. Hatadan dönmek bir erdemdir. Millet kızsa bile o hatanın üzerinde fazla durmaz. Ancak hatasından dönmeyen bir yöneticiden korkulur."

'100 BİN İMZAYLA AKŞENER'İ ADAY GÖSTERECEĞİZ'

© AA/ Fatih Aktaş Akşener: CHP ile ittifak yapmam

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "başkanlık seçiminde ikinci tura kalınması halinde CHP'nin adayını destekleyebilecekleri" yönündeki açıklamalarına ilişkin görüşleri sorulan Okutan, Akşener'in yanı sıra parti sözcüsü ve kendisinin de zaman zaman çeşitli açıklamalarının olduğunu hatırlattı.

Okutan, "Biz 100 bin imza ile her halükarda Sayın Akşener'i Cumhurbaşkanlığına aday göstereceğiz; buna hazırlanıyoruz. Her partinin de aday göstermesi taraftarıyız. Bu konuda milletin söz söylemesini arzu ediyoruz. Her parti bir aday gösterirse ittifak olmaz. Biz de ittifak yaklaşımına karşıyız. Türkiye'de hukukun ayaklar altına alındığı, işlenmediği görülüyor. Bu tezde birleşen herkesin bu gidişe 'dur' demesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu manada bir bloklaşma olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı, hem devletin hem toplumun tüm katmanlarının çatısı altında toplandığı bir makam. Bu manada bloklaşma olmamalı" ifadelerini kullandı.