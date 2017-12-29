Üniversiteden yılbaşı ve piyango karşıtı afişlere onay

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki farklı noktalara üniversitenin logosunun da yer aldığı 'Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve 'Piyango haramdır' yazılı afişler asıldı. Üniversite yetkilileri, "Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını onaylıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaman'daki Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin Yunus Emre Kampüsü'nün farklı noktalarına yılbaşı kutlaması ve piyangonun haram olduğunu iddia eden afişler asıldı.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın kaşe ve imzasıyla onaylanarak asılan ‘Müslüman yılbaşı kutlamaz' ve ‘Piyango haramdır' yazılı afişlerde, bir sivil toplum kuruluşunun yanı sıra üniversitenin logosu da yer aldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na ait bir panoda ise başka bir sivil toplum kuruluşuna ait ‘Yılbaşı kutlamıyoruz' yazılı afiş asıldı.

DHA'nın haberine göre, üniversite yetkilileri, asılan afişlerin mevzuata aykırı olmadığını belirterek, "Kanunsuz bir eylem olmadığı sürece bu tür afişlerin asılmasını üniversite olarak onaylıyoruz" dedi.