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    Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder

    Tahliye edilen eski AK Partili vekil: Beni ilk ve son ziyaret eden CHP'li İnce oldu

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Yalova'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiası ve silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan AK Parti Yalova eski milletvekili 'mor beyin' mağduru olduğu ortaya çıkınca dün akşam Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi. İlk ve tek ziyaretçisinin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

    Cuma namazını kılmak üzere bugün Yalova Merkez Camii'ne gelen eski milletvekili Şükrü Önder, gazetecilere "Bir yanlışlık olduğunu zaten düşünüyordum. Yanlışlık düzeltildi, ben o kanaatteyim. Ama benim gibi gadre uğrayan bir sürü insan var. İnşallah peyderpey onların durumlarının da düzeltileceğine inanıyorum. Beni sevenlerle beraber olmak kadar güzel bir şey yok. Herkese selam ve saygı'' dedi.

    CHP'Lİ MUHARREM İNCE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

    Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder
    © Fotoğraf: DHA
    ByLock'tan hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili Önder tahliye edildi
    Önder, kendisini bu süreçte destekleyenlere de teşekkür etti. İlk ve tek ziyaretçisinin CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu anlatan Önder, ''Beni destekleyen bu olayda olumlu tavır koyan bir sürü hemşerimiz var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum ama öncelikle ve özellikle Muharrem İnce'ye çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaretime gelen kişi oldu. Hatta; ilk ve son ziyaretçi diyelim. Kendisine çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

    Cezaevinden tahliye edildikten sonra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün telefonla arayarak kendisine 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiğini söyleyen Önder, ''Ankara'da kendisini ziyaret edeceğim. Yaşadığım konularla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. O da Ankara'ya beklediğini söyledi. Hayırlısı olsun'' dedi.

    Cuma namazını kılmak üzere Yalova Merkez Camii'ne gelen Önder'e tanıdıkları ve çok sayıda kişi de sarılarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

    SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

    AK Parti'den 2002-2007 yılları arasında Yalova Milletvekili olan emekli 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 22 Haziran 2017 tarihinde tutuklandı. Önder, Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Kasım 2017 tarihindeki karar duruşmasında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Önder, telefonlara 'ByLock' izi bırakan 'Mor Beyin' aplikasyonunun tespitinin ardından dün akşam bulunduğu Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

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    Etiketler:
    AK Parti, FETÖ, Muharrem İnce, Şükrü Önder, Türkiye
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