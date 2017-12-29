CHP Sözcüsü Tezcan: Tek tip elbise Guantanamo özentisidir, biz bu özentiye karşı çıkıyoruz

KHK'yla getirilen tek tip kıyafet düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Tek tip elbise Guantanamo özentisidir, biz bu özentiye karşı çıkıyoruz. 12 Eylül özentisidir, apoletli darbecilerin uygulamalarına karşı çıkıyoruz. O uygulamaları Türkiye’ye layık gören bugünkü yöneticilere karşı çıkıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün katıldığı televizyon programında tek tip kıyafete yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsatılarak, "FETÖ'cüleri savunuyor eleştirilerine yol açtı bu açıklama ne dersiniz?" sorusu üzerine Tezcan, "Tek tip elbise Guantanamo özentisidir, biz bu özentiye karşı çıkıyoruz. 12 Eylül özentisidir, apoletli darbecilerin uygulamalarına karşı çıkıyoruz. O uygulamaları Türkiye’ye layık gören bugünkü yöneticilere karşı çıkıyoruz" yanıtını verdi.
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasına bakan mahkeme heyetinin değiştirilmesine tepki gösteren Tezcan, "Gece yarısı göreve getirilen heyet, sabah tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur" dedi. Dosyaya hakim olan ve bugün tutuklamayla ilgili inceleme görüşmesi yapacak heyetin dün gece yarısı değiştirildiğini aktaran Tezcan, mevcut hükümetin görevde kaldığı sürece, Türkiye'nin normal günler yaşamaya hasret kalacağını ifade etti.
'BU DAVA, AK PARTİ GENEL BAŞKANI'NIN 'HESABINI VERECEKSİN' DEMESİNDEN SONRA AÇILDI'
AK Parti döneminde yargının sürekli operasyonlara maruz kalan duruma dönüştüğünü ifade eden Tezcan, şöyle konuştu: "Bu dosyayı bugüne kadar yürütmüş, bozma kararı vermiş, şimdi de esasa girmiş inceleyen bir mahkeme var. Kendinizi Enis Berberoğlu’nun yerine koyun. Eğer vicdanlı bir tane vatandaşımız çıkıp 'bu uygulama normal' diyorsa bizim söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Ama buna bir tek vatandaşın normal diyeceğine inanmıyoruz. Bu dava AK Parti Genel Başkanı olan zatın bizzat takip ettiği 'hesabını vereceksin' dedikten sonra açılan dava. Yargı üzerinden elinizi çekin. 15 sene önce milletin bir kesim sevgisiyle iktidara geldiniz, şimdi korkuyla iktidarı sürdürme sevdasından vazgeçin. İktidarda korkutarak kalamazsınız"
'KUMPAS HASTALIĞINA YAKALANMIŞ'
AK Parti'nin 'kumpas hastalığına yakalanmış' bir iktidar olduğunu söyleyen Bülent Tezcan, yeni bir kumpasın da şimdi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar üzerine kurulduğunu bildirdi. "Teslim olmayacağız, yok öyle yağma, ne belediye başkanlarımız korkuyor, ne de biz korkuyoruz." diyen Tezcan, İçişleri Bakanlığının 24. Aralık 2017 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazarak, Hazinedar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaları bildirmesini istediğini kaydetti.
'HAZİNEDAR'I UZAKLAŞTIRMAYA KARAR VERMİŞ, GEREKÇE ARIYOR'
Bülent Tezcan, şu değerlendirmeleri yaptı:
İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı uzaklaştırmaya kararı vermiş gerekçe arıyor. Sana bir liste gönderdim soruşturma ve kovuşturmalarını bildir. Valilik 1 Aralık 2017 tarihinde bakanlığa cevap yazmış. Ancak, cevap bakanlığı tatmin etmemiş. Çünkü valilik soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin aradığı şeyleri tespit edememiş. Valilik ne bulduysa onu yazmış, bakanlığı kesmemiş bu yazı aynı gün İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine yeniden bir yazı göndermiş, 'adliyede de araştır nereden bulursan bul, bana uzaklaştırmaya ilişkin görüşünle bildir' diyor. İçişleri Bakanlığı uzaklaştırma kararını vermiş gerekçe arıyor. Bir anlamda sanığın idamına, şahitlerin de bilahare dinlenmesine karar vermiş. Bahaneyi bulamamış, kumpas arayışında.
'BU HÜKÜMET KUMPASÇI HÜKÜMETTİR, MİLLİ İRADEDEN BAHSETMEK MÜMKÜN MÜ?'
İçişleri Bakanlığı kumpas kurarken suçüstü yakalanmıştır. Bu hükümet kumpasçı hükümettir ve bu millete verebileceği hiçbir şey yoktur. Böyle bir ülkede vatandaş kendini güvende hissedebilir. Milli iradeden bahsetmek mümkün mü? Bu hükümet milli iradeye kumpas kurarken suçüstü yakalanmıştır. Bu kumpasçı hükümetin kumpaslara pabuç bırakmayacağız, bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Bu bile daha önce kumpastan vazgeçin millete eziyet etmeyin.
'ByLock' tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek yeni bir KHK çıkacağının hatırlatılması üzerine ise Tezcan, bu soruşturmalar yapılırken, hükümete 'hukukun dışına çıkmayın' diye uyarıda bulunduklarını hatırlattı. Gelinen noktanın bu hassasiyetlerinde ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini aktaran Tezcan, "Aslolan OHAL uygulamasından vazgeçmek, hukuk üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaktır." dedi.
'ABDULLAH GÜL, SORUMLU BİR DEVLET ADAMI İFADESİYLE TEHLİKETE İŞARET ETTİ'
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, son çıkan KHK ile ilgili eleştirilerinin sorulması üzerine ise CHP Sözcüsü Tezcan, "Abdullah Gül sorumlu bir devlet adamı ifadesiyle tehlikeye işaret etmiş. Buna karşılık AKP kurmaylarının koro halinde söylediği sözlere baktığımızda Türkiye’nin hangi tahammülsüzlük noktasına geldiğini, hangi tahammülsüz anlayışın yönettiğini görüyoruz. Korkuyla iktidarlarını sürdürme peşindeler, sevgiyle geldikleri iktidarlarını korkuyla sürdürme imkanları yoktur." açıklamasını yaptı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)