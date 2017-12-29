CHP Sözcüsü Tezcan: Tek tip elbise Guantanamo özentisidir, biz bu özentiye karşı çıkıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün katıldığı televizyon programında tek tip kıyafete yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsatılarak, "FETÖ'cüleri savunuyor eleştirilerine yol açtı bu açıklama ne dersiniz?" sorusu üzerine Tezcan, "Tek tip elbise Guantanamo özentisidir, biz bu özentiye karşı çıkıyoruz. 12 Eylül özentisidir, apoletli darbecilerin uygulamalarına karşı çıkıyoruz. O uygulamaları Türkiye’ye layık gören bugünkü yöneticilere karşı çıkıyoruz" yanıtını verdi.

'BERBEROĞLU'NUN TAHLİYESİNİ ÖNLEME OPERASYONU'

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasına bakan mahkeme heyetinin değiştirilmesine tepki gösteren Tezcan, "Gece yarısı göreve getirilen heyet, sabah tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu, tahliyeyi önleme operasyonudur" dedi. Dosyaya hakim olan ve bugün tutuklamayla ilgili inceleme görüşmesi yapacak heyetin dün gece yarısı değiştirildiğini aktaran Tezcan, mevcut hükümetin görevde kaldığı sürece, Türkiye'nin normal günler yaşamaya hasret kalacağını ifade etti.

'BU DAVA, AK PARTİ GENEL BAŞKANI'NIN 'HESABINI VERECEKSİN' DEMESİNDEN SONRA AÇILDI'

AK Parti döneminde yargının sürekli operasyonlara maruz kalan duruma dönüştüğünü ifade eden Tezcan, şöyle konuştu: "Bu dosyayı bugüne kadar yürütmüş, bozma kararı vermiş, şimdi de esasa girmiş inceleyen bir mahkeme var. Kendinizi Enis Berberoğlu’nun yerine koyun. Eğer vicdanlı bir tane vatandaşımız çıkıp 'bu uygulama normal' diyorsa bizim söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Ama buna bir tek vatandaşın normal diyeceğine inanmıyoruz. Bu dava AK Parti Genel Başkanı olan zatın bizzat takip ettiği 'hesabını vereceksin' dedikten sonra açılan dava. Yargı üzerinden elinizi çekin. 15 sene önce milletin bir kesim sevgisiyle iktidara geldiniz, şimdi korkuyla iktidarı sürdürme sevdasından vazgeçin. İktidarda korkutarak kalamazsınız"

'KUMPAS HASTALIĞINA YAKALANMIŞ'

AK Parti'nin 'kumpas hastalığına yakalanmış' bir iktidar olduğunu söyleyen Bülent Tezcan, yeni bir kumpasın da şimdi Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar üzerine kurulduğunu bildirdi. "Teslim olmayacağız, yok öyle yağma, ne belediye başkanlarımız korkuyor, ne de biz korkuyoruz." diyen Tezcan, İçişleri Bakanlığının 24. Aralık 2017 tarihinde İstanbul Valiliği'ne bir yazı yazarak, Hazinedar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaları bildirmesini istediğini kaydetti.

'HAZİNEDAR'I UZAKLAŞTIRMAYA KARAR VERMİŞ, GEREKÇE ARIYOR'

Bülent Tezcan, şu değerlendirmeleri yaptı:

İçişleri Bakanlığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ı uzaklaştırmaya kararı vermiş gerekçe arıyor. Sana bir liste gönderdim soruşturma ve kovuşturmalarını bildir. Valilik 1 Aralık 2017 tarihinde bakanlığa cevap yazmış. Ancak, cevap bakanlığı tatmin etmemiş. Çünkü valilik soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin aradığı şeyleri tespit edememiş. Valilik ne bulduysa onu yazmış, bakanlığı kesmemiş bu yazı aynı gün İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğine yeniden bir yazı göndermiş, 'adliyede de araştır nereden bulursan bul, bana uzaklaştırmaya ilişkin görüşünle bildir' diyor. İçişleri Bakanlığı uzaklaştırma kararını vermiş gerekçe arıyor. Bir anlamda sanığın idamına, şahitlerin de bilahare dinlenmesine karar vermiş. Bahaneyi bulamamış, kumpas arayışında.



'BU HÜKÜMET KUMPASÇI HÜKÜMETTİR, MİLLİ İRADEDEN BAHSETMEK MÜMKÜN MÜ?'

İçişleri Bakanlığı kumpas kurarken suçüstü yakalanmıştır. Bu hükümet kumpasçı hükümettir ve bu millete verebileceği hiçbir şey yoktur. Böyle bir ülkede vatandaş kendini güvende hissedebilir. Milli iradeden bahsetmek mümkün mü? Bu hükümet milli iradeye kumpas kurarken suçüstü yakalanmıştır. Bu kumpasçı hükümetin kumpaslara pabuç bırakmayacağız, bizim belediye başkanlarımızın veremeyeceği hiçbir hesap yoktur. Bu bile daha önce kumpastan vazgeçin millete eziyet etmeyin.



'ASLOLAN OHAL'DEN VAZGEÇMEKTİR'

'ByLock' tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek yeni bir KHK çıkacağının hatırlatılması üzerine ise Tezcan, bu soruşturmalar yapılırken, hükümete 'hukukun dışına çıkmayın' diye uyarıda bulunduklarını hatırlattı. Gelinen noktanın bu hassasiyetlerinde ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini aktaran Tezcan, "Aslolan OHAL uygulamasından vazgeçmek, hukuk üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmaktır." dedi.

'ABDULLAH GÜL, SORUMLU BİR DEVLET ADAMI İFADESİYLE TEHLİKETE İŞARET ETTİ'

© AFP 2017/ ADEM ALTAN Gül'den KHK eleştirilerine yanıt: Önemli konularda fikirlerimi paylaşacağım

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, son çıkan KHK ile ilgili eleştirilerinin sorulması üzerine ise CHP Sözcüsü Tezcan, "Abdullah Gül sorumlu bir devlet adamı ifadesiyle tehlikeye işaret etmiş. Buna karşılık AKP kurmaylarının koro halinde söylediği sözlere baktığımızda Türkiye’nin hangi tahammülsüzlük noktasına geldiğini, hangi tahammülsüz anlayışın yönettiğini görüyoruz. Korkuyla iktidarlarını sürdürme peşindeler, sevgiyle geldikleri iktidarlarını korkuyla sürdürme imkanları yoktur." açıklamasını yaptı.