'Uzan’ın 80 milyon lirası TMSF’nin hesabına geçti'

Cem Uzan’ın İsviçre'deki hesaplarından 80 milyon liranın bugün itibari ile TMSF’nin hesaplarına geçtiği bildirildi.

Twitter Uzan grubundan devralınan Adabank yeniden satışa çıkarıldı

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, batık İmar Bank nedeni ile, Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre oldu. Uzan’ın İsviçre bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, konu ile ilgili özel bir savcı görevlendirdi. Anılan savcı, sık sık İsviçre’ye giderek muhatapları ile görüştü.

'UZAN'IN HESAPLARINA İLİŞKİN YENİ GELİŞMELER YAŞANABİLİR'

Yürütülen görüşmeler sonrası bugün önemli bir sonuç alındığı öğrenildi. Uzan’ın İsviçre’de bulunan çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon TL para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.