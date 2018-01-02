AK Partili Sorgun'dan Gül'e: Dostların attığı gül incitebilir

'SADECE BU KADARINI SÖYLEYEBİLİRİM'
Abdullah Gül'ün, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar hakkında görüşü sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, ''Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.
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NE OLMUŞTU?
Resmi Gazete'de 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 15 Temmuz darbe girişimi ve 'girişimin devamı niteliğindeki eylemlere' müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı hükmüne yer verildi.
Söz konusu kararnamede 8 Kasım 2017'de çıkarılan KHK'nın 37. maddesine ek yapıldı:
Muhalefetten tepki çeken ve 'ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği' öne sürülen düzenleme ile ilgili Gül, şu yorumu yaptı:
"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."
Gül, bu eleştirilerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kurucusu olduğu AK Parti'den tepkiler aldı.
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