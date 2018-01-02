AK Partili Sorgun'dan Gül'e: Dostların attığı gül incitebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sorgun, partisinin il başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

'SADECE BU KADARINI SÖYLEYEBİLİRİM'

Abdullah Gül'ün, 696 sayılı KHK ile ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar hakkında görüşü sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, ''Cumhurbaşkanımız, nezaketle ve kibar bir şekilde ifade etti. Dostların attığı gül, incitebilir, üzebilir. Sadece bu kadarını söyleyebilirim" dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ EN İYİSİNDEN BUZDOLABI ALABİLİYOR'

© AA/ Aytuğ Can Sencar Çavuşoğlu: 42 asgari ücretle sıfır otomobil almak mümkün

Yeni asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Sorgun, "Asgari ücrete 14.2 zam yapıldı. Sırtında yumurta küfesi olmayan asgari ücreti 2000 de eder, 3000 de eder. Kendileri iktidar ortağı olduğu 2000'li yıllarda, asgari ücret, sadece 97 dolar ediyordu. Şimdiki artışla 421 dolar ediyor. 1990'lı yıllarda ise bir asgari ücretlinin buzdolabı alabilmek için belki 1 yıl çalışması gerekiyordu; ama şimdi en iyisinden bir buzdolabını satın alabiliyor'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Resmi Gazete'de 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 15 Temmuz darbe girişimi ve 'girişimin devamı niteliğindeki eylemlere' müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğu doğmayacağı hükmüne yer verildi.

Söz konusu kararnamede 8 Kasım 2017'de çıkarılan KHK'nın 37. maddesine ek yapıldı:

"Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına, veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Muhalefetten tepki çeken ve 'ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği' öne sürülen düzenleme ile ilgili Gül, şu yorumu yaptı:

​​​"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK'nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Gül, bu eleştirilerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kurucusu olduğu AK Parti'den tepkiler aldı.