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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

    Bakan Sarıeroğlu: Taşeronların kadroya geçişinde kıdem kaybı olmayacak

    © AA/ Evrim Aydın
    Türkiye
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jale Sarıeroğlu, idarelerin taşeronlardan istediği 'haklardan feragat belgesi'nin aksine kadroya geçerken herhangi bir kıdem tazminatı yaşanmayacağını söyledi.

    Çelik-işçi
    © AP Photo/ Matt Dunham
    Taşeron işçiler, haklarından feragat ederse kadroya alınacak
    Taşeronların kadroya geçişinde personelin, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağına ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğine dair idareye yazılı bir belge vermesi istendi. Bu belgenin talebi 'kadroya geçişte kıdem tazminatının hakkı kaybolacak' yorumlarına neden oldu.

    İstenilen belgenin aksine Bakan Sarıeroğlu ise herhangi bir hak kaybının yaşanmayacağını söyledi. NTV canlı yayınında konuşan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

    "Haberlerde bir gazetemiz üç kefil şartı diyor. Güvenlik soruşturması arzusuyla olsun diye imza alıyoruz. Şu anda bakanlığın bir sayfası var. Bütün belgeler orada yayınlanmış durumda. Kefil istenmiyor. Kıdem tazminatları yanıyor gibi ifadeler var. Kıdem tazminatı iş kanununda düzenlenmiş bir husus. Biz bu yüzden KHK'da yer vermedik. Son çalıştıkları işyerlerindeki kıdemleri geçecek. Geçmişteki en son çalıştıkları idaredeki süreleri geçiş olduktan sonra dahil edilecek. Kıdem tazminatı hakları saklıdır. Yıllık ücretli izin konusunda kazanılmış haklar saklıdır." 

    Hakan Çavuşoğlu
    © AA/ Aytuğ Can Sencar
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    'ASGARİ ÜCRET BEKLENTİNİN ÇOK ÜZERİNDE'

    Sarıeroğlu, 1603asgari ücretle ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

    "İşverenlerin talebi ve beklentisi yüzde 7 oranıydı. Biz yüzde 14,2 oranında yaptık. Tabii ki isteğimiz daha yüksek ücret seviyelerine ulaşılması. Biz mevcut enflasyon oranımızın da üzerinde asgari ücret seviyesi belirledik. Beklentinin ne olduğuyla ilgili saha çalışması yaptırdık. Beklentinin çok üzerinde bir rakam belirledik. Gönlümüzden geçen tabii ki daha yüksek olması."

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    Etiketler:
    Kadroya geçiş, Taşeron işçiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Jülide Sarıeroğlu, Türkiye
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