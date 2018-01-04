Erdoğan'ın 'Tarih öğrenmek için Payitaht izleyin' önerisine dizinin eski yönetmeninden ret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'de yaptığı bir miting sırasında “Neydik ne olduk, bunu bilmek için ‘Payitaht’ dizisini izleyin” demesiyle gündeme geldi. Recep Tayyip Erdoğan, tarihi iyi bilmenin önemini anlattığı konuşmasında, “Şunu unutmayın gençler; biz 18 bin kilometrekarelik bir vatandan 780 bin kilometrekareye geldik. Neydik ne olduk, bunu da bilelim, tarihimizi de bilelim. Payitaht’ı izliyorsunuz değil mi, orada görüyorsunuz” dedi.

Cumhuriyet'ten Orhun Atmış'ın haberine göre, dizinin eski yönetmeni Serdar Akar, diziyi çekerken bilimsel gerçeklerle örtüşmesi gibi bir ilkelerinin olmadığını dile getirirken, tarihi dizilerle ilgili tartışmalara yönelik “Tarihin diziden öğrenilmemesi lazım. Kitap okusunlar” yorumunda bulundu. Akar, Payitaht'ın yapımı sırasında nelere dikkat edildiği hakkında da “Dönem dizisi olduğu için bulunduğu yılların şartları dikkate alınıyor. Ama onunla daha çok senaristler ilgileniyor tabii. Senaristler ne kadar uyuyorsa” diye konuştu.

'BELGESEL FİLM OLARAK ALGILAMAMAK GEREKİR'

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü’nün kurucu başkanı, tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak, konuyla ilgili olarak, “Tarih öğrenmenin yeri diziler değildir” derken, “Diziler bilimsel çalışmalar olarak algılanmamalıdır. Altını çizerek söylüyorum, kurgu olarak almak gerekir. Dizilerin yapımcıları ortaya bir kurgu koymaktalar” diye konuştu. Toprak, tarihi dizilerin ancak insanların tarihe merak salmalarına neden olabileceğinden bahsederken, “İnsanların geçmişle olan bağlarını kurabilir. Ancak bunları bir tarihsel, belgesel film olarak algılamamak gerekir” dedi.

Tarihçi, araştırmacı, gazeteci Orhan Koloğlu da, “Abdülhamit’i bir başka türlü sunmak istiyorlar. Abdülhamit’i bir acayip şekilde ön plana çıkarmak istiyorlar, bugünkü iktidara benzetmek istiyorlar. Hiç alakası yok” diye konuştu.

KAPLANOĞLU: REYTİNG UĞRUNA…

Son filmi 'Buğday'ın galasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaparak gündeme gelen yönetmen Semih Kaplanoğlu, Mart 2017’deki 3. Milli Kültür Şurası’nda Payitaht dizisine tepki göstermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki şurada Kaplanoğlu, Payitaht dizisini şu sözlerle eleştirmişti:

“Dizide Abdülhamit çok yanlış aktarılıyor. Yok böyle bir tarih, yok böyle bir Abdülhamit, yok böyle bir saray… Reyting uğruna Abdülhamit’ten televizyon yıldızı çıkaramazsınız.”

'YÜZDE 100 GERÇEKLİĞE SADIK KALMA GİBİ MECBURİYET YOK'

Payitaht dizisinde Mehmed Paşa’yı canlandıran oyuncu Mehmet Bozdoğan ise geçen nisan ayında verdiği bir röportajında, “Son dönemlerde diziler üzerinden tarihimizi öğrenme beklentisi doğdu” diyerek, “Şahsım adına böyle bir beklentiyi biraz absürt buluyorum. Bizler yaptığımız işte düşlerimizden ve hayal dünyamızdan bir kesit sunarız. Yüzde yüz gerçeğe sadık kalma gibi bir mecburiyetimizin olmadığını düşünüyorum. Bu durumda ortaya çıkan ise doğru ya da yanlış demek yerine beğendim ya da beğenmedim anlamında yaklaşmayı tercih ediyorum. Tarih diziden öğrenilmez, tarih kitaplardan öğrenilir” yorumunu yapmıştı.