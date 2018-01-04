IŞİD üyeliğinden tutuklanan şüpheliler: 'Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz'

D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler kullandıkları belirtildi. Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan IŞİD şüphelileri ile irtibatları ve Suriye'ye giriş çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.
Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah'a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah'ın kulu olduğumuz için tutuklandık" ifadelerini kullandı. Şüpheli D.M. ise "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)