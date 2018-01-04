İlber Ortaylı: Amerika daha çok bekler

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD'nin İran'daki protestolardan çok şey beklediğini belirterek, "Daha çok beklerler. İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz" dedi.

Fatih Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'da geçen hafta başlayan ve ülkenin neredeyse tamamına yayılan protesto gösterileriyle ilgili konuşan Ortaylı, İran'ın eski bir devlet geleneği olduğuna vurgu yaptı.

İran'ın içinde bulunduğu sorunun ciddi olduğunu ifade eden Ortaylı, şunları söyledi:

"İran hiçbir şekilde Irak ve Suriye gibi olmaz. Çünkü İran, eski bir medeniyettir, eski bir devlet geleneği vardır. İran aynı kadrolar ve tekniklerle gitti. Arşivi mükemmel. Ben zannettim ki istihbaratları çuvallayacak hayır, mühim mesele iktisadiyattır. Türkiye'nin 50'lerde başladığı atılımı İran, hiçbir zaman göstermedi. Bu petrol odaklı ülkelerin zaafıdır. Rusya dahil buna. Mesela oradaki Türk unsurdan Amerika çok şey bekliyor. Daha çok beklerler. Çünkü Türkler İran'a diyor ki, biz Türküz ama, İran bizimdir. Son çatışmalar çok büyürse, onlar da karışmaya mutlaka hevesliler. Ama zannetmiyorum ki ben İran'ın kendi sorunları dışında o millet buna alet olsun. Ama tabii içeride ciddi bir sorun olduğu açık."