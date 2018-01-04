Polislere 'ayak kırma' talimatı veren Soylu hakkında suç duyurusu

CHP'li Biçer, "Beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçu bana atsınlar" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Azmettirme', 'Güveni kötüye kullanma', 'Suç işlemeye tahrik', 'Görevi kötüye kullanma', 'Anayasayı ihlal, kamu barışına karşı suçlar' ve 'Kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar' kapsamında Bakan Soylu'ya suç duyurusunda bulunduğunu belirten Biçer, şunları söyledi:

"Soylu, hukuk devletinin içişleri bakanı gibi değil bir suç örgütünün lideri pozisyonunda. Anayasa Madde 137'de ‘Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz' der. 'Yine Türk Ceza Kanunu, Madde 214'te de ‘Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' diyor. Süleyman Soylu bu iki hukuk ihlaliyle hem anayasaya karşı suç işliyor hem de bulunduğu makamı bir suça azmettirme makamı olarak kullanıyor. Süleyman Soylu dünden bütüne yaptıklarıyla bir hukuk devletinin İçişleri Bakanı gibi değil bir suç örgütünün lideri pozisyonundadır."