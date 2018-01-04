AK Partili Elitaş'tan İran yorumu: Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar

İran'daki protestoları Gezi Parkı eylemlerine benzeten AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta, 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş, 400 yaralı var. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar" dedi.

Partisinin Sarıoğlan ilçe teşkilatını ziyaret eden Elitaş, Türkiye'de 'Gezi olayları' nasıl ise İran'daki olayların da aynı olduğunu ileri sürdü. "Gezi olayları nasıl çıktı, ne oldu? Kimsenin bildiği yok" diyen Elitaş, şöyle konuştu:

"Birden bire bir şey oldu. Taksim'de üç ağaç kesilecek diye tüm Türkiye ayağa kalktı. Belki Sarıoğlan'da da ayağa kalkan olmuştur. Belki Sarıoğlan'da da tencere tava çalan olmuştur. Türkiye'nin 81 vilayetinin 80'inde tencere tava çaldılar. Sebep, Taksim'de üç tane ağaç kesilecek diye. Şimdi aynısı İran'da oluyor."

İran'daki olayların 'yumurta fiyatları' bahane edilerek başlatıldığını aktaran Elitaş, şöyle devam etti:

'GEZİ ZAMANINDA İKTİDARA MUHALEFET EDENLERİN 'HATA YAPTIK' DEMELERİNİ UMUT EDİYORUM'

"Yumurta fiyatları arttı diye İran ayakta, 29 kişi dün itibarı ile olaylarda hayatını kaybetmiş, 400 yaralı var. Düşünebiliyormuşsunuz arkadaşlar, bir yumurta konusunda hak ararken 400 insanın yaralanmasına, 29 insanın hayatını kaybetmesine sebebiyet verdiler. Aynısını Gezi olaylarında yaptılar. Bir kalkışma ama başka yerlerde Recep Tayyip Erdoğan olmadığı için durduramıyorlar, susturamıyorlar. Şimdi bakıyorum, İran'da bir haftadır yaşanan hadiselerle Gezi olaylarının nereden nereye, hangi noktaya ulaştığını ve Türkiye'yi getirmek istedikleri noktanın ne olduğunu gördüğümüzde bu ihanet şebekelerinin, bu hainlerin, bu satılmışların amaçlarının hangi noktada olduğunu görüyoruz."

Elitaş, Gezi olaylarında, iktidara muhalefet olsun diye tencere tava çalanların o günlere, bugün İran penceresinden bakıp 'biz hata yaptık' demelerini umut ettiğini belirterek, "Bizim bu ülkenin birliği ve beraberliği, bekası için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Onların iyi niyetli olmadıklarını anlamış olabilirler. Devletin en büyük yerinde olanlar bile, 'bunları dinlemek lazım, bunları anlamak lazım' zafiyetinde bulunmuşlardır ama şimdi İran'dan 2013 Gezi olaylarına baktığımızda ne kadar büyük bir zaaf, ne kadar büyük bir ihanetin içerisinde bulunduklarını görmeleri gerekir" açıklamasında bulundu.