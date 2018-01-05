Adalet Bakanlığı: Yargıya müdahale ettirmeyin

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği yazıda, bürokrat yakınları ve bazı nüfuz sahibi kişilerin, yargı mensuplarını etkilemeye çalıştığı belirtildi ve devamla şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hüküm altına alınmıştır.

© AA/ Mehmet Ali Özcan AYM Başkanı Arslan: Cumhurbaşkanı'na saygı ile yargı bağımsızlığı arasında bağ yok

Anayasamızdaki mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi ile CMK ve TCK’nın ilgili hükümleri gözönünde bulundurularak, dosyalardan bilgi alma talebinde bulunanların veya yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs edenlerin yardım adı altında yapılacak başvurularına itibar edilmemesi, ayrıca suç teşkil eden taleplerle ilgili olarak tavassut girişiminde bulunan kişilerin veya arayan numaraların tespit edilerek derhal kanuni gereğince tevessül edilmesini rica ederim.”

Adalet Bakanlığı yazısında yargıya talimatla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“5237 sayılı kanunun 277. maddesinde yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs suçu düzenlenmiştir. Maddeye göre, görülmekte olan bir davada yargı görevi yapanı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs etmek suç olup yaptırımının hapis cezası olduğu hüküm altına alınmıştır.”