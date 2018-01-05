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    Pioneering Spirit - Türk Akımı

    Türk Akımı, mayıs ayında Türk kıyılarına ulaşacak

    © Fotoğraf: DHA
    Türkiye
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    Türk Akımı Sözcüsü Aslı Esen, doğalgaz boru hattının 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

    Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

    Projenin iki hattında toplam kapasitenin 31.5 milyar metreküp olduğunu hatırlatan Esen, bunun 15.75 milyar metreküpünün doğrudan Türkiye'nin kullanımına açılacağını, geriye kalan kapasitenin ise Avrupa'ya iletileceğini söyledi.

    Esen, projenin iki hattında toplam 700 kilometrelik inşaatın tamamlandığını kaydederek, toplam uzunluğun bin 860 kilometre olacağını ifade etti.

    'GÜNDE ORTALAMA 4 KİLOMETRELİK HAT'

    Doğalgaz boru hattı
    © AP Photo/ Selcan Hacaoglu
    ABD'den 'Kuzey Akım 2' ve 'Türk Akımı' ile ilgili açıklama
    "Pioneering Spirit" isimli boru döşeme gemisinin günde ortalama 4 kilometre hat inşa ettiğini vurgulayan Esen, "TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi 15 milyon konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek yıllık kapasiteye sahip. İki hattan oluşan projede, ilk hattın Türk kıyılarına mayısta ulaşmasını öngörüyoruz. 2019 sonunda da ilk gazı Türkiye'ye ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

    Esen, söz konusu projeyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlanacağının altını çizerek, şunları söyledi:

    "Nasıl ki Türkiye'nin diğer kaynak ülkelerden gelen doğalgazında kesinti olunca Mavi Akım kullanıldıysa, TürkAkım da enerji güvenliğine ciddi katkı sağlayacak. Öte yandan Avrupa'nın gaz üretimi düşerken tüketiminde bir artış söz konusu. Güneydoğu Avrupa'nın yanı sıra Balkanlar'da gelişmekte olan piyasalar da bu projeden faydalanacak. 2017'nin ilk 11 ayında TürkAkım'dan gazın ulaşmasını öngördüğümüz ülkelerdeki talebin artışı da bu konuda bir kanıt. Macaristan, Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan gibi ülkelerde talep bu dönemde ciddi derecede arttı. Bu da projenin ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor."

    Esen, projenin Avrupa'ya gidecek kısmı için Bulgaristan ve Yunanistan'la görüşmelerin devam ettiğini anımsatarak, "2019 sonunda ilk gazı Türkiye'ye göndermeden önce bu konuda da bir karar alınacağını öngörüyoruz. Avrupa'da Sırbistan ve Macaristan hükümet düzeyinde ilgi gösterdiler. Şu anda projeyi çevreleyen güzel bir hava var diyebilirim" ifadelerini kullandı.

    'PROJE YÜKSEK MÜHENDİSLİK STANDARTLARIYLA İLERLİYOR'

    Pioneering Spirit - Türk Akımı
    © Fotoğraf: DHA
    Türk Akım Boru Hattı deniz kesimine ilişkin ÇED raporu Türk makamlarınca onaylandı
    Esen, projede kullanılan boruların her birinin 9 ton olduğunu ve 39 milimetrelik çelik boru çeperiyle üretildiğini dile getirerek, açık deniz boru hatlarından her birinin, yüksek basınçta doğalgaz taşımak üzere özel olarak tasarlanmış 75 binden fazla borudan oluşacağını kaydetti.

    Proje için boruların 4 ayrı firma tarafından üretildiğini belirten Esen, "Pioneering Spirit beklediğimizden daha hızlı bir şekilde döşeme işini gerçekleştiriyor. Mavi Akım dönemine göre tabi ki teknoloji de daha ileri düzeyde. Böyle bir gemi fırtınalı zamanlara, büyük dalgalara karşı da oldukça donanımlı oluyor. Hatta Pioneering Spirit'in boru döşeme hızı günde normal hızı olan 4 kilometreyi aşarken, 1 Kasım 2017'de bir günde 5,15 kilometre boru döşeyerek bir rekora imza attı. Her aşama, yüksek mühendislik ve teknoloji standartlarıyla gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

    'DÜNYANIN EN BÜYÜK İNŞAAT GEMİSİ'

    Allseas şirketine ait "Pioneering Spirit" gemisi, 7 Mayıs 2017'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e girmiş, 23 Haziran 2017'de de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı. Türkiye'nin Ekonomik Münhasır Bölgesi'ne 4 Kasım'da giriş yapan dünyanın en büyük inşaat gemisi olan "Pioneering Spirit", bazı yerlerde 2 bin 200 metre derinlikte boru döşeme faaliyeti gerçekleştiriyor.

    TürkAkım'da gaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

    Projenin deniz bölümünün inşaatı Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.

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    Etiketler:
    TürkAkım, Pioneering Spirit, Aslı Esen, Türkiye
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