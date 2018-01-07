CHP sözcüsü Tezcan: Bize kirli bir pazarlık önerdiler

Türkiye'de hukukun, adaletin, insan hakları ve mülkiyet hakkının güvence altında olmadığını söyleyen Tezcan, CHP olarak 2 bin lira asgari ücret önerisinde bulunduklarını ancak AK Parti hükümetinin bin 600 lira verdiğini kaydetti.
'HÜKÜMET KUMPAS YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI'
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasına da değinen Tezcan, CHP'li belediye başkanlarına operasyon yapıldığını ileri sürdü. Tezcan, şöyle konuştu: "Hükümet kumpas yaparken suçüstü yakalandı. Beşiktaş belediye başkanıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ortada delil yokken İstanbul Valiliğine yazı yazıyor ve diyor ki 'Beşiktaş Belediye Başkanını görevden alacağım, git delil topla.' Bu, iktidar eliyle belediye başkanlarına kumpas kurma planıdır. Biz bu kumpasa ortak olmayacağız. Belediye başkanlarımızı size yedirmeyeceğiz."
''İSTİFA ETMEZLERSE SAVCILIK, ADLİYE YOLU AÇILIR' DEDİLER'
AK Parti iktidarının faiz ve ithalat lobisine teslim olduğunu öne süren Tezcan, et ve zeytinyağı ithal edilmesi konusundaki girişimlerin yerli üreticiye darbe vuracağını savundu.
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