Kılıçdaroğlu'ndan partisine İstanbul çağrısı: Demokratik bir yarış olsun

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP’de 3-4 Şubat’ta yapılacak Büyük Kurultay öncesi kongreler sürüyor. 78 il kongresinde 26 ilde yeni isimler seçildi. Ankara ve İzmir’de kongreler hafta sonu yapıldı. Konya, Mersin ve İstanbul il kongreleri ise bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Şu ana kadar İstanbul’da mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın yanı sıra Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre, eski milletvekilleri Çetin Soysal ve Ali Kemal Kumkumoğlu, eski il başkanı Nebil İlseven, önceki kongrede Canpolat’a karşı 27 oyla kaybeden Gökhan Zeybek adaylar arasında yer alıyor.
© Fotoğraf: DHA
KILIÇDAROĞLU'NUN TALEBİ
PROVOKASYON UYARISI
PM DE YENİLENECEK
İstanbul İl Kongresi’nin ardından 3-4 Şubat’taki Kurultay süreci başlayacak. Kurultay’da Parti Meclisi’nin (PM) büyük oranda değişmesi bekleniyor. Kurultayın tamamlanmasının ardından CHP’yi 2019’da yapılacak kritik seçimlere götürecek kadrolar tamamlanmış olacak.
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