Kılıçdaroğlu'ndan partisine İstanbul çağrısı: Demokratik bir yarış olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’un 39 ilçe başkanı ile yaptığı toplantıda il başkanlığı için 3 isim öne çıktı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Demokratik bir yarış olsun” diyerek, çok adaylı bir seçimi işaret etti.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre CHP’de 3-4 Şubat’ta yapılacak Büyük Kurultay öncesi kongreler sürüyor. 78 il kongresinde 26 ilde yeni isimler seçildi. Ankara ve İzmir’de kongreler hafta sonu yapıldı. Konya, Mersin ve İstanbul il kongreleri ise bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Şu ana kadar İstanbul’da mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın yanı sıra Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre, eski milletvekilleri Çetin Soysal ve Ali Kemal Kumkumoğlu, eski il başkanı Nebil İlseven, önceki kongrede Canpolat’a karşı 27 oyla kaybeden Gökhan Zeybek adaylar arasında yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN TALEBİ

Kılıçdaroğlu, 39 İlçe başkanı ile dün yaptığı toplantıda İstanbul il başkanlığı için görüşlerini sordu. İlçe başkanları 11 farklı isim sundu. En fazla oy Kaftancı, Canpolat ve Zeybek’e çıktı. Kılıçdaroğlu hiç bir adaya açık destek vermezken, “Demokratik bir yarış olmasını istiyorum” dedi.

PROVOKASYON UYARISI

Kılıçdaroğlu, kongrelerde yaşanan olaylar nedeniyle teşkilatı da uyarı yaptı. İstanbul’da kavgalı bir kongre görüntüsü yaşanmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi’nde açtığı pankartla olaylar yaşanmasına neden olan kişinin parti üyesi olmadığını tespit ettiklerini belirterek, “Bu olay bir provokasyondu” dedi.

PM DE YENİLENECEK

İstanbul İl Kongresi’nin ardından 3-4 Şubat’taki Kurultay süreci başlayacak. Kurultay’da Parti Meclisi’nin (PM) büyük oranda değişmesi bekleniyor. Kurultayın tamamlanmasının ardından CHP’yi 2019’da yapılacak kritik seçimlere götürecek kadrolar tamamlanmış olacak.