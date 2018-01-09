MHP'li vekil Kaya'dan dikkat çeken paylaşım: Cinayet Saati

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, partisinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da Cumhurbaşkanlığı için aday olmayıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasından sonra manidar bir paylaşımda bulundu.

MHP’de kalmaya devam edip, Bahçeli’nin kararlarına açıkça itiraz eden tek isim olan Kaya, Anayasa değişikliği referandumu öncesinde ‘hayır’ oyu vereceğini açıklayarak genel başkan yardımcılığından istifa etti. Kaya, sivillere yargı zırhı getiren KHK’ya Bahçeli’nin desteğine rağmen “Hukuk devleti tabutuna son çivi çakılıyor” sözleriyle eleştirdi.

Bu çıkışlardan sonra Atila Kaya’nın, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayıp, Erdoğan’ı destekleme kararını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Kaya, Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında Twitter hesabından Atilla İlhan’ın ünlü şiiri 'Cinayet Saati'nden seçilmiş bazı dizeleri paylaştı. Kaya'nın paylaşımı şöyle:

"haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi

demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu

…

cinayeti kör bir kayıkçı gördü

ben gördüm kulaklarım gördü

vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü

hiçbiriniz orada yoktunuz"



Attila İlhan — Atila KAYA (@AtilaKaya_MHP) 8 Ocak 2018

Hürriyet’ten Aysel Alp'in “Bahçeli’nin kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna Kaya, “Şimdilik yorum yok” yanıtını verdi. “Şiir sever misiniz” sorusuna Kaya, “Hem de çok severim. Atilla İlhan’ı ayrı bir severim” karşılığını verdi.

“O dizeleri Bahçeli’nin açıklamalarından sonra paylaştınız. Haliç’te vurulan, eli kolu bağlanıp ağlayan vapur MHP mi” sorusuna ise Kaya, “Yanıt vermek istemiyorum” dedi. Kaya, önümüzdeki günlerde belki bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayabileceğini de belirtti.