MHP'li vekil Kaya'dan dikkat çeken paylaşım: Cinayet Saati

Bu çıkışlardan sonra Atila Kaya’nın, Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday çıkarmayıp, Erdoğan’ı destekleme kararını nasıl değerlendireceği merak ediliyordu. Kaya, Bahçeli’nin açıklamaları sonrasında Twitter hesabından Atilla İlhan’ın ünlü şiiri 'Cinayet Saati'nden seçilmiş bazı dizeleri paylaştı. Kaya'nın paylaşımı şöyle:
"haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi— Atila KAYA (@AtilaKaya_MHP) 8 Ocak 2018
demirlemişti eli kolu bağlıydı ağlıyordu
…
cinayeti kör bir kayıkçı gördü
ben gördüm kulaklarım gördü
vapur kudurdu kuduz gibi böğürdü
hiçbiriniz orada yoktunuz"
Attila İlhan
“O dizeleri Bahçeli’nin açıklamalarından sonra paylaştınız. Haliç’te vurulan, eli kolu bağlanıp ağlayan vapur MHP mi” sorusuna ise Kaya, “Yanıt vermek istemiyorum” dedi. Kaya, önümüzdeki günlerde belki bir basın toplantısıyla görüşlerini açıklayabileceğini de belirtti.
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