Kahraman, muhalefet grubunun kullandığı salonu yıktırıp makam odasına çevirdi

TBMM Genel Kurulu’nda konu hakkında muhalefet sözcülerinin tutanaklara yansıyan konuşmaları şöyle.
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu: Bütün bunlar orayı kullanan ne kavas arkadaşlara ne bizlere, milletvekillerine, grup başkan vekillerine sorulmadan, sadece Meclis Başkanının tasarrufunda yapılabiliyor. İşte ülke de maalesef böyle idare ediliyor. Bunu kesinlikle kınadığımızı ve gerçekten eski hâline döndürülmesini… Çünkü Meclis Başkan Vekillerinin dahi bilmediği bir şekilde tasarrufun bu Meclisin içerisinde yapılamayacağını, bunun hiç de nezaket kurallarına uygun bir şey olmadığını ifade etmek isterim.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Biraz önce, ilk verdiğiniz arada da hep birlikte tanık olduğumuz üzere, Meclis Başkan ve başkan vekillerinin Genel Kurul yönetimi esnasında kullandıkları oda ve bölümle ilgili, Meclis başkan vekillerine ve gruplara haber vermeden Sayın Meclis Başkanının şahsi tasarrufuyla ve bizce de uygun olmayan bir biçimde bazı değişiklikler yapıldığını maalesef üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun Divanla birlikte Sayın Meclis Başkanı nezdinde gündeme getirilerek değerlendirilmesinde biz fayda görüyoruz. Daha makul, daha uygun önerilerle, bir kolektif akıl içerisinde bir düzenleme yapılabilir veya eski hâliyle de kalabilirdi fakat yaptığımız gözlemden de anlaşılmaktadır ki ihtiyaca cevap vermeyecek ve bazı sıkıntı ve mağduriyetlere de yol açabilecek bir düzenleme olmuştur; bunun düzeltilmesinde fayda görüyoruz.
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