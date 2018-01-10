Kayıt
09:27 10 Ocak 2018
Ankara+ 8°C
İstanbul+ 10°C
Canlı Yayın
    Arama
    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman

    Kahraman, muhalefet grubunun kullandığı salonu yıktırıp makam odasına çevirdi

    © AA/
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın makam odasının yenilenmesi sırasında yapılan harcamalar ve 52 metrekarelik özel el dokuması halı kullanmasına yönelik eleştiriler sürerken, muhalefet grubunun kullandığı salonun yıkılıp Kahraman'a makam odası yapıldığı öğrenildi.

    TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman
    © AA/
    Kahraman eleştirince 'Vişneli Tayfır' tatlısı Meclis menüsünden çıkartıldı
    T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Kahraman’ın yasama çalışmalarına verilen 2 haftalık tatilde muhalefet gruplarının kullandığı ortak salonu yıktırıp kendisine makam odası olarak tahsis ettiği ortaya çıktı.

    TBMM Genel Kurulu’nda konu hakkında muhalefet sözcülerinin tutanaklara  yansıyan konuşmaları şöyle.

    HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu: Bütün bunlar orayı kullanan ne kavas arkadaşlara ne bizlere, milletvekillerine, grup başkan vekillerine sorulmadan, sadece Meclis Başkanının tasarrufunda yapılabiliyor. İşte ülke de maalesef böyle idare ediliyor. Bunu kesinlikle kınadığımızı ve gerçekten eski hâline döndürülmesini… Çünkü Meclis Başkan Vekillerinin dahi bilmediği bir şekilde tasarrufun bu Meclisin içerisinde yapılamayacağını, bunun hiç de nezaket kurallarına uygun bir şey olmadığını ifade etmek isterim.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman
    © AA/ Orhan Karslı
    TBMM Başkanı Kahraman 'seymen' kıyafeti giydi: Toplumun buna ihtiyacı var
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Bugün Meclis Başkanı Meclise verilen aradan istifade ederek Meclis başkan vekillerine, grup başkan vekillerine haber vermeden, hem bizlerin hem kavasların, Meclis emekçilerinin ortak kullanım alanı olan, zaruri kullanımlara açık olan bir alanı kendisine şatafatlı, kendi zevkine uygun bir makam odası hâline dönüştürmüş. Meclisin zaman zaman kriz çözdüğü, zaman zaman uzlaşı aradığı, zaman zaman hep birlikte çözüm ürettiği bir mekânı hiçbirimize haber vermeden âdeta tek başına el koymuştur. Bu konuda hepimizin ortak duyarlılığı vardır. Sizden talebimiz oturuma ara vermeniz, verilen arada hep birlikte Meclis Başkanına bu konudaki rahatsızlığımızı, teessüflerimizi iletmemizdir. Bunun Meclis başkan vekilleri eliyle yapılması münasiptir ancak bir ara verilerek bu işin, derhâl Meclis Başkanına tepkimizin iletilmesini tarafınızdan önemle CHP Grubu olarak da arz ediyoruz.

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Biraz önce, ilk verdiğiniz arada da hep birlikte tanık olduğumuz üzere, Meclis Başkan ve başkan vekillerinin Genel Kurul yönetimi esnasında kullandıkları oda ve bölümle ilgili, Meclis başkan vekillerine ve gruplara haber vermeden Sayın Meclis Başkanının şahsi tasarrufuyla ve bizce de uygun olmayan bir biçimde bazı değişiklikler yapıldığını maalesef üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bunun Divanla birlikte Sayın Meclis Başkanı nezdinde gündeme getirilerek değerlendirilmesinde biz fayda görüyoruz. Daha makul, daha uygun önerilerle, bir kolektif akıl içerisinde bir düzenleme yapılabilir veya eski hâliyle de kalabilirdi fakat yaptığımız gözlemden de anlaşılmaktadır ki ihtiyaca cevap vermeyecek ve bazı sıkıntı ve mağduriyetlere de yol açabilecek bir düzenleme olmuştur; bunun düzeltilmesinde fayda görüyoruz.

    İlgili konular:

    TBMM'den Kahraman'ın 2.7 milyon liralık hediye harcamasıyla ilgili açıklama
    TBMM Başkanı Kahraman 1 yılda 2.7 milyon liralık hediye dağıttı
    Etiketler:
    HDP, MHP, CHP, Erkan Akçay, Özgür Özel, Filiz Kerestecioğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Dünya genelinde 'Pantolonsuz Yolculuk' etkinliği
    Dünya genelinde 'Pantolonsuz Metro Yolculuğu' heyecanı
    KARİKATÜR
    'Suriyeli militanlar İHA saldırısıyla terör tarihinde yeni bir sayfa'
    TİLDA
    Rus Tigr zırhlısı, Amerikan Humvee'ye karşı

    Sosyal Ağlar

    sputnik.turk
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam