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    Abdullah Gül

    FETÖ firarisi Dumanlı: Abdullah Gül bana 'Hocaefendiyi özledim, beni görüştür' dedi

    © AA/ Arşiv
    Türkiye
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    Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "FETÖ lideri Fetullah Gülen ile hayatım boyunca hiç görüşmedim" sözlerini yalanladı.

    Abdullah Gül
    © AA/ Arşiv
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    Son zamanlarda yurtdışı gezileri, aşiret buluşmaları ve 696 sayılı KHK'ya verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çeken Abdullah Gül, Darbe Girişimini Ararştırma Komisyonu'na verdiği ifade ve yabancı basında çıkan röportajlarında, Fetullah Gülen'le görüşmediğini ve FETÖ ile irtibatının hiç olmadığını öne sürmüştü. 

    Aydınlık gazetesinin haberine göre, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, Youtube kanalında 19 Temmuz 2017'de yayınladığı videoda Gül'ü yalanladı.

    Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığı döneminde BM toplantısı için gittiği New York'ta, kendisini yanına çağırdığını iddia eden Dumanlı, Gül'ün "Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür" dediğini öne sürdü.

    Abdullah Gül
    © AA/ Arşiv
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    Dumanlı, o videoda şu ifadeleri kullandı:

    "(Abdullah Gül) Fetullah Gülen'in ABD'deki vize sorunun çözülmesi için ABD büyükelçiliğine yazı göndermişti. Bu sırada dedi ki, ‘Hocaefendiye sorar mısın AB konusunda çalışma yapıyoruz. Bu İslami midir?' Ben de kendisine ilettim ve cevabını Gül'e aktardım. BM toplantısı için New York'tayız. İç hattan arandım ve Cumhurbaşkanımız görüşmek istiyor diye. Güvenlik önlemlerinin alındığı odaya gittim. Önce yaveri geldi. Sonra Beyefendi geldi. Dedi ki, ‘Hocaefendiyi özledim. Beni bir görüştür. Ben de akrabalarından birini aradım yanındaydı ve telefonu Gülen'e verdi. Sayın Gül ve Hocaefendi karşılıklı nezaket içerisinde samimi bir görüşme yaptılar."

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    © AA/ Murat Kula
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    "Şimdi ben bunları anlatıyorum, tırnak içinde söylüyorum ‘Reis'çi troller de, ‘Abdullah Gül'ün aleyhine şunu anlattı bunu anlattı diye çok sevinmesin… Reisleri ile de anlatacağım çok şey var. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman Erdoğan'ın yakın çevresinin gazetecileri toplayıp haber yapın Abdullah Bey adaylığını geri çeksin diye baskı yapmaları. Hatta en yukarılarda Abdullah Gül'den 'İngiliz Abdullah' diye bahsedildiğini unutmadım."

    Etiketler:
    FETÖ, Zaman gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Ekrem Dumanlı, Fethullah Gülen, Pensilvanya, ABD
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