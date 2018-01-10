Alatlı: Roma hukukunun gözleri bağlı tanrıçası bize göre değil

'YARGIYA GÜVENİN YÜZDE 70'TEN 30'LARA DÜŞTÜĞÜ İDDİALARI MESNETSİZ'
Alatlı, "Geçmişte yargıya güven yüzde 70’ti, şimdi yüzde 30’lara düştü’ şeklindeki iddialar mesnetsiz. Araştırmaların hiçbirinde böyle bir bulgu yok" şeklinde konuştu.
Yazar Alatlı şu ifadeleri kullandı:
'ADALET SİSTEMİ KÖTÜ DİYE ÇEMKİRMEKLE BU İŞ OLMUYOR'
- Baro, mutlaka elini taşın altına koymak zorundadır ve çağdaş bir iş tanımı geliştirmeye yardımcı olmalıdır. ‘Adalet sistemi kötü’ diye çemkirmekle bu iş olmuyor.
- Roma hukukunun gözleri bağlı tanrıçası bize göre değil. Bizim gözlerimiz fal taşı gibi açık olmalıdır. Türkiye’de ve yurt dışında, bizim gözleri fal taşı gibi açık, koruyan, kollayan, ne olduğunu anlamaya çalışan hakimlere ihtiyacımız var.
'ATİLLA DAVASINI GÖRDÜKÇE ÜRPERDİM'
- Bunun önemini ABD’deki davaya bakarak anlayabiliriz. Hakan Atilla’nın yargılandığı davayı gördükçe ürperdim.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)