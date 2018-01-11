CHP'den Kılıç'a fotoğraf tepkisi: İçim sızladı

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın aktardığına göre, Kılıç’ın fotoğrafının CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında gündeme geld. MYK üyelerinin bir kısmı Kılıç’ı eleştirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessiz kalmayı tercih etti.
'BOYUN EĞMEYENLERE HAKARET'
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise Twitter hesabından, “Belediye başkanlarımızın (parti politikalarını, kaygılarını ve gündemlerini gözetmeyip) ‘iktidara yaranma’ görüntüsü verebilecek söylem ve görüntülerden kaçınmaları gerekir. Zorunlu resmi temaslar dışındaki bu görüntüler, —en azından- boyun eğmeyenlere ve direnenlere hakarettir” mesajı paylaştı.
CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ı da görevden alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na "Bittin sen" diyerek partinin büyük tepkisini çekmişti.
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