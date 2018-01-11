Çavuşoğlu, ABD ve Kanada'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15-16 Ocak tarihlerinde Kanada'nın Vancouver şehrinde Kanada ve ABD Dışişleri bakanlarının ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 'Kore Yarımadasında Güvenlik ve İstikrar Konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun toplantı öncesi 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde ABD'nin Los Angeles ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde iş, basın ve yerel siyaset çevreleriyle biraraya geleceği, düşünce kuruluşları ve üniversitelerde etkinliklere katılacağı belirtildi.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğu'nun açılışını da yapacak.