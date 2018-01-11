Çavuşoğlu, ABD ve Kanada'yı ziyaret edecek

Çavuşoğlu'nun toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesi öngörülüyor.
© AFP 2018/ Brendan Smialowski
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun toplantı öncesi 11-14 Ocak 2018 tarihlerinde ABD'nin Los Angeles ve Kanada'nın Vancouver şehirlerinde iş, basın ve yerel siyaset çevreleriyle biraraya geleceği, düşünce kuruluşları ve üniversitelerde etkinliklere katılacağı belirtildi.
Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğu'nun açılışını da yapacak.
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