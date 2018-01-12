AK Parti ve MHP, ittifak formüllerini tartışıyor

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, tartışılan ittifak seçeneklerinden biri, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin dile getirdiği gibi iş birliğinin oy pusulasında görülmesi şeklinde olabilecek. Pusulada ittifak yapan partiler, üst bir çatı başlıkla yer alacak ve altında partilerin isimleri yazılacak. Partiler tüzel kişiliklerini korurken, hangi partinin kiminle ittifak yaptığı pusulada net şekilde görülecek.

AK PARTİ'NİN SICAK BAKTIĞI FORMÜL

Farklı ülkelerde uygulanan başka bir seçenek ise ittifakın deklare edilmesi, ancak oy pusulasında yer almaması şeklinde olabilecek. Seçimlerden önce partiler kiminle ittifak yapacaklarını kamuoyuna açıklayacaklar. Ancak oy pusulasında bu ittifak görünmeyecek. Her partinin seçmeni kendi partisine oy verecek. Ancak partilerin aldığı oylar, ittifakın toplam oyu olarak işlem görecek. Bu formül, AK Partililere daha sıcak geliyor. Böylece ittifakın, tabanda oy kaybettirme olasılığının daha aza inebileceği hesabı yapılıyor.

Bunun dışında bir başka tartışma konusu ise ittifak partilerinin milletvekili paylaşımı konusunda olacak. Partiler, ortak hareket ettileri partinin güçlü olduğu illere ve bölgelere göre milletvekili adayı gösterecek.

Seçim ittifakının uygulandığı ülkelerdeki uygulamalardan biri de ‘ortak seçim beyannamesi’. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde, partiler seçimlerden önce ortak beyannamelerini” kamuoyuna deklare ederek, neler yapacaklarını paylaşıyorlar.