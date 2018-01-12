Türkiye'den ABD'ye misilleme: Seyahat uyarısı yapıldı

'ARAÇLARIN KALABALIKLARIN ÜZERİNE SÜRÜLMESİ SURETİYLE…'
Dışişleri Bakanlığı'nın konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:
"ABD'de yaşanan terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir.
ABD için Seyahat Uyarısı Güncellemesi, 11 Ocak 2018:https://t.co/U4xClNM8wA— Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) 12 Ocak 2018
Ohio Üniversite Kampüsünde, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanında, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camiinde, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılar, Charlottesville ve New York'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir.
'KEYFİ TUTUKLAMALAR VAR'
'TEDBİRLİ OLUN'
Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."
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