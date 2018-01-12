ABD'nin Adana Konsolosu Specht: Evlat edinme hassas bir konu, yardıma hazırız

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmelerde bulunduktan sonra kaldığı otelde gazetecilerle bir araya gelen Specht, soruları yanıtladı.

Specht, Adana İncirlik Üssü'nde görevli bulunan askerlere verilen evlatlık çocuklarla ilgili, "ABD'de evlat edinme konusu çok hasas bir konudur. Evlat edinme yasaları konusunda çok titiz davranılıyor. Savcılığın bilgi, belge istemesi durumunda biz kendilerine her türlü yardımı yapmaya hazırız. Türkiye hükümetinin evlat edinme konusunda yapılan işlemlerle ilgili talebi olursa kendilerine konsolosluk olarak yardımcı olmaya hazırız" dedi.

'VİZE YASAĞI ALGISI ÜRETİLDİ, DOĞRU DEĞİLDİ'

© Sputnik/ Erhan Demirtaş ABD'ye vize işlemleri başladı

Specht, Türkiye ile ABD arasında yaşanan sıkıntının vize yasağı olmadığını, hizmetleri yavaşlatma işi olduğunu da belirterek, "Çok kısa sürede yapılan bu yavaşlatma işi yeniden eski haline döndü. Bu cezalandırma gibi değildi. Yasal çerçevede çalışanlarımıza yönelik yapılanlardan dolayı böyle bir uygulamaya geçilmişti. Çalışanlarımızın, başvuranların güvenliği açısından böyle bir karar alma durumunda kaldık. Hükümet ve yetkililer ile gerekli görüşmeler yaptık. Bir görüş birliğine vardık. Artık güvenlik ile ilgili sıkıntı söz konusu değildir. Türkiye'ye vize yasağı algısı üretildi, bu doğru değildi. Hizmetler yavaşladığı zamanlarda bile acil durumlar ile ilgili çalışmalarımız devam etti" diye konuştu.