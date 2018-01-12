Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: AYM karar verirken toplum vicdanını gözetmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği kararı eleştirdi. AYM'nin hukuku ihlal ettiğini belirten Uçum, "AYM karar verirken toplum vicdanını da gözetmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği 'hak ihlali' kararını eleştirdi.

Kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Uçum, "AYM; 'yerinde yargılama' sürerken mahkemelerin başvuru yolu tüketilmiş ara kararlarının denetimi ile kesinleşmiş yargı kararlarının denetimi arasında kesinlikle niteliksel ayrım yapmalıdır. Bu ayrımı yapmadan verdiği kararlar hukuken sorunludur.

1)Aym; “yerinde yargılama” sürerken mahkemelerin başvuru yolu tüketilmiş ara kararlarının denetimi ile kesinleşmiş yargı kararlarının denetimi arasında kesinlikle niteliksel ayrım yapmalıdır.Bu ayrımı yapmadan verdiği kararlar hukuken sorunludur. — Mehmet Uçum (@mehmetucum) 12 Ocak 2018

AYM karar verirken toplum vicdanını da gözetmelidir. Alpay ve Altan kararları hem yargı mercileri arasında olan iç karışmazlık ilkesini ihlal etmiş hem de vicdani rahatsızlık oluşturmuştur. Ayrıca AYM, mahkemelere talimat vermemelidir, tespitle yetinmelidir" ifadelerini kullandı.