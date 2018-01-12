Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişiye istenen ceza belli oldu

Y.M. isimli bir kişi, Fox TV sunucusu Portakal ile genel yayın yönetmeni Cenk Soner hakkında kanalın WhatsApp ihbar hattına "Açık tehdit ediyorum. Fatih Portakal'ı öldüreceğim. Bir de Fox TV'nin sahibini. Böyle bir vatan hainini hala çalışıyor, diye. Her biriniz ölümü kendi kıyametiniz olacak" şeklinde bir mesaj attı. Gazetecilerin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında soruşturma başlattı.

Mesajı attığı belirlenen ve Pendik'teki evininde gözaltına alınan Y.M. ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul ederek, "Bir anlık öfkeyle bu mesajları attım. Fatih Portakal ve diğer kanal yöneticilerini şahsen tanımam. Bir husumetim yok. Yaptığımdan pişmanım. Bu işi bana yaptıran başka bir kimse yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Ülkede politikacıların oluşturduğu berbat siyasi iklimin sonucudur bu: cümleleri yazabilme cesaretini gösteren bu kişi nasıl böyle gözüdönmüş hale geldi? Siyasiler eseriniz karşınızda duruyor, yüzleşiniz. Hukuki yollara başvurduk yine, ötekiler gibi. pic.twitter.com/zt66WTuM4v — fatih portakal (@fatihportakal) 19 Aralık 2017

Şüpheli Y.M. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, söz konusu 'tehdit' suçunun uzlaşma kapsamında bulunması nedeniyle dosyayı Uzlaşma Bürosu'na yolladı. Ancak taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık hazırladığı iddianamede, şüpheli Y.M. hakkında "Zincirleme halinde tehdit" suçundan 7,5 aydan 3,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianame kabul edilirse şüpheli Y. M. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.