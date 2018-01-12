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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık tazminat davası

    © AA/
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın açtığı davanın dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, 5 Ocak 2018'de Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmasından bölümlere yer verilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu ifade edildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf: DHA
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarından Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin TL'lik tazminat davası
    Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır bir şekilde zedelediği ve Erdoğan hakkında asılsız ithamlarda bulunduğu kaydedilen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

    "Kılıçdaroğlu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından alçakça ve sahte olarak üretilen telefon konuşmalarına atfen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki, vicdani ve insani değerden yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak, sahte bir görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ'ye özgü alçakça ve ahlaksızca bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin yaklaşık dört yıl sonra, daha önce hukuken yaptırım altına alınmış olmasına rağmen anamuhalefet partisinin lideri davalı tarafından tekraren dillendirilmesi, davalının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir."

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun dava konusu açıklamalarında bahsettiği telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarının sahteliğinin, bilirkişi raporlarıyla sabit olunduğu bildirilen dilekçede, buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik aynı ve benzer iddia ve söylemlerle kişilik haklarını ihlal eden hakaret içerikli beyanlarını tekrarladığı kaydedildi.

    'CHP-FETÖ İŞ BİRLİĞİNİ ÖRTMEYE YÖNELİK BİR ÇABA'

    Dilekçede, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden hemen sonra FETÖ öncülüğünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve dayanaksız iddialarla algı oluşturmak maksadıyla içeride ve dışarıda yaygın bir kampanya başlatıldığı bildirilen dilekçede, şu değerlendirmeler yapıldı:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Dursun Aydemir
    Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 50 bin lira tazminat ödeyecek
    "Davalı da ilk günden itibaren söz konusu kampanyayı sahiplenmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve gerçek dışı iddialarla kampanyaya katkı sağlamıştır. 17-25 Aralık yargı darbesi ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ışığında söz konusu kampanyanın 17-25 Aralık yargı darbesine meşruiyet kazandırmak amacıyla planlanıp icra edildiği hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır. 17-25 Aralık darbesinin azmettiricilerinin, Türkiye'de başarısız olmanın verdiği kin ve öfkeyle ABD'de adli soruşturma kılıfı altında benzer iddialarla dava açtığı ve davanın kamuoyuna yansıtıldığı bugünlerde, aynı kampanyanın FETÖ tarafından başlatılması ve eş zamanlı olarak davalı ile genel başkanı olduğu parti tarafından asılsız iddiaların dile getirilmesi ve hakarete varan ifadelerle kullanılması, yukarıda ifade edilen iş birliğinin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir."

    Davalı Kılıçdaroğlu'nun, sarf ettiği diğer iddialarında tamamen asılsız ve daha önce birçok kez tekzip edilen beyanları olduğu vurgulanan dilekçede, "Davalının, Sayın Cumhurbaşkanımızı FETÖ ile ilişkinlendirmeye yönelik açıklamalarını, suçluluk telaşıyla yapılmış, artık gizlenmesi mümkün olmayan CHP-FETÖ iş birliğini örtmeye ve dikkatleri dağıtmaya yönelik bir çaba olarak değerlendirmek gerekir." ifadelerine yer verildi.

    'TAZMİNAT MİKTARI CAYDIRICI OLMALI'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA/ Fatih Aktaş
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik tazminat davası
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip hukuken mazur görülmesinin mümkün olmadığı belirtilen dilekçede, "Başkalarının şöhret ve haklarının korunması, yani özel hayata saygı hakkı da ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında meşru amaçlardan biri olarak Anayasa tarafından kabul edilmektedir. Benzer olaylar nedeniyle verilen emsal kararlarda da kişilik haklarının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır" denildi.

    Dilekçede, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla, manevi tazminat talebinin yasal koşullarının oluştuğu ve hükmedilecek manevi tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği vurgulandı.

    Kılıçdaroğlu'ndan, 5 Ocak 2018'te Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 150 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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    Etiketler:
    Beşiktaş Belediyesi, FETÖ, CHP, Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
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