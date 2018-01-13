Erdoğan’ı Marmaris’ten çıkaran helikopterdeki polis, işine iade edildi

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Marmaris’ten Dalaman’a götüren helikopterin uçuş teknisyeni polis Tayyib Sina Doğan, dün yayınlanan KHK ile işine iade edildi.

2014’te cumhurbaşkanlığı helikopterinde göreve başlayan Doğan, 2 Kasım 2016’da çıkan KHK’yla meslekten ihraç edildi. Helikopterdeki üç kişilik mürettebat arasında bulunan polis memuru Tayyib Sina Doğan, telefonunda FETÖ’nün gizli haberleşme programı ByLock bulunduğu iddiasıyla 20 Kasım 2017’de tutuklandı. Doğan, 7 Aralık 2017’de tahliye edildi.

Doğan, dün yayınlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kamu görevlisi ile birlikte görevine iade edildi.

'KALDIĞIM YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’a konuşan Doğan, “Sıkıntılı günlerden sonra sevinçten uyuyamadık. Dostlarımızın tebriklerini kabul ettik. Çok şükür. Adalet tecelli edecekti; sabırla bekledik. Şimdi de on gün içinde dönmeyi bekliyorum. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum” dedi.

Erdoğan 15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte Marmaris’teki Grand Yazıcı Otel’de kalıyordu. Darbe girişimi duyulunca Erdoğan ve ailesi cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Dalaman Havaalanı’na geçmiş, buradan da İstanbul’a uçmuştu.