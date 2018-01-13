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    Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Niğde 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

    Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na adalar yanıtı: Ağzımı açtırma bak

    © AA/
    Türkiye
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    Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir gündeme getirdiği Ege adalarıyla ilgili olarak "Git de zamanında bu adaları zamanında teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak. Konuştum mu altından kalkamazsın" dedi.

    Öztürk Yılmaz
    © AA/
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    Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Niğde 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ege adalarını geri alacağını söylemesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

    "Bu ana muhalefet partisi başkanında yalan gani, arkasından yetişmenin imkanı yok. 15 yıldır 25 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, onun yalanları bundan daha fazla buluyor. Bizim yollar bile onun söylediği yalanların gerisinde kaldı. ‘Benim sözüm var. Adaları geri alacağım, adalar bizim mi Yunanistan’ın mı?’ diye soruyor. Git de zamanında bu adaları zamanında teslim edenlere sor. Ağzımı açtırma bak. Konuştum mu altından kalkamazsın. Bor’da uçak maketi açmışlar, onların yapacağı makettir, başka bir şey yapamazlar, onlar ne havaalanı, ne bölünmüş yol yapabilirler oyuncaklarla oynamaktan başka hiçbir şey yapamazlar. Türkiye’de hizmetler hep sağ hükümetler zamanında yapılmış."

    'TÜRKİYE, ÖZGÜRLÜKLERİN ÜLKESİDİR'

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    © Fotoğraf: DHA
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    "Türkiye özgürlüklerin ülkesidir" diyen Başbakan Yıldırım, "Herkes inandığı gibi kendisini ifade etme hakkına sahiptir. Emperyalistler ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçmediler. Gücümüzü azaltacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bizim gözümüzde terör bir sonuçtur. Geri planda emperyalistlerin planları vardır. Bu gerçeği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız" diye konuştu.

    'VATANDAŞLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

    Başbakan Yıldırım, "Temel hak ve hürriyetlerimiz, ülkenin birliği, toprak bütünlüğü ve istiklalimizin sembolü ay yıldızlı bayrağımız tartışma konusu olamaz" diyerek şunları söyledi:

    TBMM
    © AA/ Murat Kaynak
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    "Her vatandaşımız birinci sınıftır ve aynı imtiyaza sahiptir. AK Parti tutuculuğa teslim olmayan, gelecek vizyonu olan partidir. Gelecek vizyonumuz milletin birliği kardeşliği sağlanmış terörü tedavülden çıkarılmış bir ülkedir. Kimse bizi istikametimizden alıkoyamayacaktır. Başkalarının yıkıcı ve eleştiri dolu eylemleri bizi asla yolumuzdan çevirmeyecek. Biz inşa etmeye, kırgın gönülleri kazanmaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleyi güvenlik tedbiri olarak görmüyoruz. Vatandaşlarımızın haklı taleplerini karşılamak için büyük bir çaba veriyoruz.

    Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde terörün mağdur ettiği bütün yaraları sardık sarıyoruz. Terörle mücadelenin ardından illerimizi yeniden inşa ederek 26 binden fazla konutu yeniden yaptık. 2.5 milyar yatırım yapıldı kayyum atanan bölgelerde. Hem bu yatırımı yapıyor hem de bu belediyelerin borçlarını da ödüyor. Daha önceki belediyeler hizmet için harcamadıkları gibi, Ankara’dan gönderilen paraları dağa, teröristlere daha fazla kaos çıkarması için aktardılar. Bu belediyelerin biriktirdiği borç 4 milyarın üzerine çıkmıştır. Vatandaş artık bizim yanımızda duruyor. Teröre lanet okuyor, terörle arasındaki mesafeyi gittikçe arttırıyor. Terörle mücadelede kazanan millet oldu. Türkiye’nin her zaman güçlü iktidara ihtiyacı var. İstikrara, güvene ihtiyacı var.

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    Etiketler:
    AK Parti, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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