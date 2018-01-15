Bakan Arslan, Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları anlattığı basın toplantısında proje güzergahının Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda olacağını açıkladı. Arslan, güzergahın yaklaşık 45 kilometre olduğunu da söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda 'çılgın proje' olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi.

#Canlı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son durumu ve proje güzergahını açıklıyor https://t.co/zmJgObyVct — AA Canlı (@AACanli) 15 Ocak 2018

'GÜZERGAH BOYUNCA TEK BİR YER ALTI SUYU YOK'

Kanal İstanbul'un detaylarını açıklayan Arslan'ın ifadelerinden satırbaşları şöyle:

Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi. Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi. Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir.



© AA/ Abdülhamid Hoşbaş Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son durumu ve proje güzergahını düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

GÜZERGAHI: KÜÇÜKÇEKMECE-SAZLIDERE-DURUSU

Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçilmiştir. Küçükçekmece gölünden girecek, Sazlıdere barajının oradan Karadeniz'e çıkmış olacak. Güzergah yaklaşık 45 kilometredir.

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