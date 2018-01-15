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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son durumu ve proje güzergahını düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

    Bakan Arslan, Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladı

    © AA/ Abdülhamid Hoşbaş
    Türkiye
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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları anlattığı basın toplantısında proje güzergahının Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda olacağını açıkladı. Arslan, güzergahın yaklaşık 45 kilometre olduğunu da söyledi.

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında açıklanan ve kamuoyunda 'çılgın proje' olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaştığı bir basın toplantısı düzenledi.

    'GÜZERGAH BOYUNCA TEK BİR YER ALTI SUYU YOK'

    Kanal İstanbul'un detaylarını açıklayan Arslan'ın ifadelerinden satırbaşları şöyle:

    • Çevresel koşullar ile maden alanlarını, sit alanları, hassas alanları, yer altı ve yer üstü toprak ve su kaynakları ayrıca kanal uzunluğu, kamulaştırma gibi etkenler çerçevesinde de dikkate alınarak 5 farklı güzergah üzerinde çalışmalar devam ettirildi.  Kanal güzergahı boyunca tek bir yer altı sularının bulunmadığı tespit edildi.  Kanal İstanbul projesinde tsunami ile parametreler belirlenirken, kayıtlı tüm veriler çerçevesinde detaylı çalışmalar yapılmış ve olumsuz etkisinin olmayacağı da tespit edilmiştir.

     

    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son durumu ve proje güzergahını düzenlenen basın toplantısında açıkladı.
    © AA/ Abdülhamid Hoşbaş
    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nde gelinen son durumu ve proje güzergahını düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

    GÜZERGAHI: KÜÇÜKÇEKMECE-SAZLIDERE-DURUSU

    • Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul için en uygun güzergah olarak seçilmiştir. Küçükçekmece gölünden girecek, Sazlıdere barajının oradan Karadeniz'e çıkmış olacak. Güzergah yaklaşık 45 kilometredir.

    3 TANE BATIRMA TÜP

    • Kanal İstanbul
      Kanal İstanbul'un hafriyatından 3 yeni ada yapılacak
      Bitirdiğimiz 125 kilometrenin dışında Avrupa tarafında Kınalı'dan Tem'e bağlıyoruz, Anadolu Yakası'nda Akyazı'ya bağlıyoruz. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip, hızlı tren hattında olacak. En güneyde de D100 Karayolu güzergahı olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray'da olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yaptığımızdan viyadük gerektiren geçişler olmayacak. 

    BU SENE İÇİNDE İLK KAZMA

    • Kanal İstanbul
      Kanal İstanbul'da ihale süreci başladı, sondaj çalışması için ilk kazma vuruldu
      Bütün bu çalışmalar sonucunda ülkemizin Trakya tarafından olası bütün etkileşimler, kentsel dönüşümle dahil etkileşimler dikkate alınarak güzergah oluşturuldu. Bundan sonra artık çalışmalarımız Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu üzerinden devam ettirilecek. Bu sene içinde yap işlet devret modeli ile karma bir model ile ihale sürecini bitirip, kazma vurmayı hedefliyoruz.

     

     

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    Etiketler:
    Güzergah, Kanal İstanbul Projesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ahmet Arslan, İstanbul, Türkiye
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