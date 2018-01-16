Trabzon’da pistten çıkan uçak denize kayıyor

TAŞLA DOLGU YAPILIYOR
Pistten çıkan uçak için yapılacak kurtarma çalışması kapsamında ağır tonajlı vincin yanaşacağı alan için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlatılan dolgu çalışmasına bugün de devam edildi. Ağır tonajlı vincin konuşlanacağı zeminin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında alana taş dolgu yapılıyor. Çevrede yağışın etkisiyle oluşan çamur nedeniyle yumuşayan toprak zemin, dolgu çalışmalarıyla genişletildi.
YAKITI BOŞALTILACAK
Trabzon Havalimanı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi uçakla ilgili kurtarma planını netleştirdi. Plana göre, bölgeye getirilen ağır tonajlı vinç yardımıyla uçağın bulunduğu yerden kademeli olarak çıkarılacak. Uçak çıkarılmadan önce yakıtı boşaltılacak, ardından yolcuların bagaj ve kabindeki kişisel eşyaları alınacak. Vinçle piste çekilecek uçak hangarda teknik incelemeye alınacak. Uçağın denize düşen sağ motoru ile sağ tekerinin ise Sahil Güvenlik ekipleri ve dalgıçların eşliğinde çıkarılacağı öğrenildi.
Öte yandan uçaktaki 162 yolculardan 5'i havalimanındaki polis noktasında giderek 'Can güvenliklerinin tehlikeye düştüğü' gerekçesiyle havayolu şirketi hakkında şikAyette bulundu.
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