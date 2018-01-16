Kılıçdaroğlu: 'Dünyadan korkmam' diyor, Bay Kemal'den korkuyor

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
- Herkesin şunu rahatlıkla söylemesi gerekir. İyi ki varsın CHP. Çünkü, CHP demek, Cumhuriyet demektir, demokrasi demektir. CHP demek, gençlere siyasette yer açmak demektir. CHP demek, Türkiye demektir.© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
- Bugün, daha önceki saatlerde konuşan Genel Başkan, bizim İstanbul İl Başkanımız ile ilgili bir sürü laflar etmiş. İstanbul İl Başkanımız bugün onun cevabını verecek. Benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Sevgili Erdoğan, benden niye korkuyorsun? Sen daha uzun boylusun, gel karşıma, bana söyleyeceğini adam gibi karşıma çık yüzüme söyle.
#Canlı: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor https://t.co/ua2Gic6md8— AA Canlı (@AACanli) 16 Ocak 2018
'DEDİKODUYLA MEMLEKET Mİ YÖNETİLİR?'
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- Türkiye dünyanın en güzel coğrafyasında yer alıyor. Petrol boru hatları, doğalgaz boru hatları buradan geçer. Bu toprakların bir başka sorunu var. Komşular. Acı var, dinmiyor.
'RUSYA'YI DA, AMERİKA'YI DA UYARMAK ZORUNDAYIZ'
- Bölge bir devletin tek başına yapılandığı bir bölge olmaktan çıkmış durumda. Suriye'de benzer bir olay yaşanıyor. 3.5 milyon Suriyeli sadece Türkiye'de. Bugün Ortadoğu aktörlerin yönlendirdiği bir Ortadoğu. Oradaki devletlerin elindeki ipler çıkmış durumda. Bir ucunda Türkiye, bir ucunda Rusya, bir ucunda İran, bir ucunda Amerika var.Cumhurbaşkanlığı / Yasin Bülbül
- Bugün geldiğimiz noktanın en kötü aktörlerinden ve kaybedenlerinden birisi Türkiye. Silah göndermeyin terör örgütlerine dedik, silah gönderdiler. Aynı olayı Amerika yapıyor. Buradan uyarmak bizim namus borcumuzdur. İnsanlık bizim temel forumumuzdur diyorsanız ne PKK'ya ne onun uzantılarına, ne IŞİD'e ne onun uzantılarına silah göndermeyin. Biz Rusya'yı da Amerika'yı da uyarmak zorundayız.
'EL BAB'DA ŞEHİT SAYIMIZ 70'İ AŞTI'
- PKK terör örgütünün Türkiye'de neler yaptığını bütün dünya biliyor. Türkiye'nin 30 yılı aşkın süredir verdiği mücadeleyi bütün dünya biliyor. Terörden kurtulmak için her türlü çabayı göstermek bizim de görevimiz, İran, Rusya, Amerika'nın da görevi. Buradan hükümete sağduyu çağrısı yapmak bizim görevimizdir. Diplomaside hamasetin geçerliliği yoktur. Diplomatik kanalların sonuna kadar zorlanması lazım.© Sputnik/ Hikmet Durgun
- El Bab'daki şehit sayımız 70'i aştı. 3 hamle ötesini görmezseniz dış politikada diğer aktörlerin oyuncağı olursunuz. Elbetteki Türkiye, kendi geleceğini güvence altına almak zorundadır. Bunlara söylenecek hiçbir lafımız yok. Bu noktaya gelinceye kadar izlenen politikalar Türkiye'yi bir batakla karşı karşıya getirdi.
'TEHDİT ETME, CEVAP VER'
- Ege adalarını soruyoruz. Ada bize mi ait Yunanistan'a mı ait? Ben soruyorum başka bir zat cevap veriyor. "Kim teslim etti onlara sor" diyor. Ağzını aç diye, konuş diye sana soru soruyorum. Çık adam gibi cevap ver. Keçi Adası bize mi Yunanistan'a mı ait, bu kadar basit. Tehdit etme, cevap ver. Ben mangaldan atmam. Türkiye'nin taşına toprağına biz sahip olacağız. İstanbul kongresinde söyledim. 2019'da geleceğiz, Süleyman Şah Türbesi'ni yeniden kendi topraklarımızda dikeceğiz. Dış politika hamaset edebiyatı yapılacak bir alan değildir.© AA/ Tahir Turan Eroğlu
'İKTİDARA MUHALİF OLANLAR HAPİSTE'
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