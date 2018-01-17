Kocasakal: Hazır mısınız?

Eski İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, bugün bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

Kocasakal, bu toplantı öncesi sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çekici bir mesaj paylaştı: "Hazır mısınız?"

Hazır mısınız? — Ümit Kocasakal (@Umit_Kocasakal) 16 Ocak 2018

İNCE VE ORAN İDDİASI

Şu ana kadar 3-4 Şubat'ta yapılacak kurultay için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında adaylığını resmi olarak açıklayan kimse olmamıştı. Ancak CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin adaylığına yönelik beklenti ise devam ediyor. İnce, en son yaptığı açıklamada "Ortak iyiyi bulmaya çalışıyoruz. Ortak aklı bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir mesaj vermek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kulislerdeki bilgiye göre eski CHP'li vekil Umut Oran da genel başkanlık için nabız yoklayan kişilerden birisi.